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В новосибирском минсельхозе дали прогноз на урожай зерновых 2019 года

Главная Экономика
Новосибирск
18:10 14 Июня 2019
зерно, прогноз, сельское хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
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Урожай зерновых в Новосибирской области в этом году составит не менее 2,5 млн т. О прогнозе минсельхоза региона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Прогноз сделан на основании ряда показателей. Прежде всего, хода посевной и количества внесенных хозяйствами минеральных удобрений. По данным министерства, к сегодняшнему дню засеяно 1,86 млн га яровых (98,2% от запланированных площадей). Примерно половина приходится на пшеницу.

«Если погода в ближайшие месяцы не предоставит сюрпризов, регион сможет получить не менее 2,5 млн тонн зерна. Это полностью обеспечит внутреннюю потребность Новосибирской области и позволит вывезти за ее пределы порядка 700 тысяч тонн зерна», - отметили в ведомстве.

В 2018 году в Новосибирской области посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составила 1,4 млн га, сократившись, по сравнению с предыдущим годом, на 202 тыс. га. Валовой сбор зерна в весе после доработки составил 2,5 млн т (88,3% к уровню 2017 года).

Фото: министерство сельского хозяйства Новосибирской области

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