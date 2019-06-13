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«Сибирская нива» сдала очередной животноводческий комплекс в Новосибирской области

Главная Экономика
Новосибирск
16:53 13 Июня 2019
комплекс, строительство, село
Автор: Sibnovosti.ru
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Один из основных производителей молока в Новосибирской области – компания «Сибирская нива» – ввела в строй третий животноводческий комплекс в Маслянинском районе. Инвестиции в создание «Елбани» составили 5,15 млрд руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проектная мощность нового комплекса – 62 тыс. т молока в год. По данным пресс-службы правительства региона, для создания нового комплекса было приобретено 6 тыс. нетелей голштинской породы.

Ранее «Сибирская нива» (входит в ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефана Дюрра) построила в Маслянинском районе животноводческие комплексы в селах Борково и Пеньково. В общей сложности, на 5 тыс. голов крупного рогатого скота. В апреле этого года новосибирский минсельхоз сообщал о том, что еще два таких предприятия компании появятся в деревнях Листвянка и Огневая Заимка Черепановского района (на 3,5 тыс. фуражных коров каждое).

По данным минсельхоза, с начала этого года в регионе произведено 286,8 тыс. т молока. Маслянинский район по объему производства занимает первое место.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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