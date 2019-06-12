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Новосибирский экспорт приобрел сырьевой характер

Главная Экономика
Новосибирск
16:43 12 Июня 2019
торговля, экспорт, уголь
Автор: Sibnovosti.ru
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Сальдо внешнеторгового баланса Новосибирской области впервые за долгое время оказалось положительным. Об изменениях тренда сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сибирское таможенное управление подвело итоги внешнеторговой деятельности регионов Сибирского федерального округа за первые четыре месяца 2019 года. По данным ведомства, объем экспорта Новосибирской области за этот период составил $719,7 млн, импорта – $618,1 млн. Таким образом, образовалось положительное сальдо в размере более $100 млн.

Между тем, долгое время импорт в Новосибирскую область превышал экспорт. Например, по итогам первого квартала 2018 года такой разрыв составил $36,4 млн, первого квартала 2019-го – $6,7 млн.

Очевидно, что изменение ситуации достигнуто благодаря экспорту угля и антрацита. Топливно-энергетические товары были отправлены на экспорт за январь-апрель 2019 года в объеме $465,4 млн. Это примерно две трети всего экспорта. Еще по итогам 2018 года их доля составляла 46,7%.

Фото: pixabay.com

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