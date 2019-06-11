11 июня
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирские ремонты – 2019: главное внимание магистральным теплосетям

Главная Экономика
Новосибирск
20:30 11 Июня 2019
ремонт, тепло, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Особое внимание в ходе подготовки инфраструктуры Новосибирска к очередному отопительному сезону следует уделить ремонту магистральных теплосетей. На этом сошлись участники состоявшегося сегодня в мэрии расширенного заседания профильного муниципального штаба.

Прежде всего, руководители городской администрации и отдельных районов вместе с представителями ресурсоснабжающих организаций подвели итоги завершившегося в начале мая отопительного сезона 2018-2019 годов.

Новосибирские ремонты – 2019: главное внимание магистральным теплосетям

«Это был первый отопительный сезон, который мы провели с новой ресурсоснабжающей компанией – СГК, он прошел успешно, у нас налажено хорошее взаимодействие, разработаны дальнейшие совместные планы. Уверен, это положительно скажется на состоянии коммунального хозяйства города», - отметил мэр Анатолий Локоть.

Глава Новосибирска назвал действия ремонтных бригад по ликвидации последствий двух внештатных ситуаций «героическими» и призвал участников совещания сделать выводы из опыта проделанной работы.

Одним из основных выводов, как отметил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, является необходимость уделить наибольшее внимание магистральным тепловым сетям. Общее число дефектов в прошедшем отопительном сезоне достигло 1,9 тыс. При сравнительно небольшом росте по сравнению с сезоном 2018-2019 годов число дефектов на магистралях увеличилось на треть. С начала гидравлических испытаний в этом году энергетики СГК выявили более 400 дефектов.

Новосибирские ремонты – 2019: главное внимание магистральным теплосетям

«Безусловно, мы видим сейчас ситуацию последних четырех лет, когда не проводились ремонты на магистральных тепловых сетях… Все дефекты резонансные проходили на магистральных тепловых сетях», - подчеркнул Андрей Колмаков.

«… И «Расточка», и Котовского, - это магистральные сети», - подтвердил в ходе обсуждения начальник городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев.

Как рассказал директор Новосибирского филиала СГК, этим летом будет отремонтировано около 5 км магистральных теплосетей в однотрубном исчислении диаметром от 400 до 1 тыс. мм. Из 12 участков, которые предстоит отремонтировать, 10 приходятся как раз на магистральные сети и только два – на внутриквартальные.

Новосибирские ремонты – 2019: главное внимание магистральным теплосетям

Еще одним выводом стала необходимость координации летних ремонтных работ на теплосетях с дорожными строительными организациями. В первую очередь, при реализации федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

«В этом году мы попросили компанию на таких знаковых объектах, как ул. Фрунзе, как ул. Фабричная, выполнить полностью 100-пройентную замену этих трубопроводов, чтобы мы могли по программе БКАД провести ремонт дорожного полотна», - рассказал Дмитрий Перязев.

В результате, по словам Андрея Колмакова, ремонтные работы на ул. Фабричной этим летом начались даже раньше запланированного срока (они должны были стартовать 23 июня). Для проведения ремонтов на ул. Фрунзе уже определен подрядчик.

«БКАД – это приоритет», - резюмировал директор Новосибирского филиала СГК.

Напомним, на капитальные ремонты теплосетей в Новосибирске в 2019 году СГК направит 721 млн руб. Еще 1,9 млрд руб. пойдет на ремонты генерирующих мощностей компании в Новосибирске. Все ремонтные работы должны быть выполнены до 15 сентября.

Фото: Сибирская генерирующая компания

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирск закупит общественный транспорт к хоккейному первенству

Новосибирск закупит общественный транспорт к хоккейному первенству

11 Июня 2019 г.
Город рассчитывает на 420 автобусов, троллейбусов и трамваев
Новости Новосибирска: Минфин РФ выделит 820 млн рублей помощи забайкальским аграриям

Минфин РФ выделит 820 млн рублей помощи забайкальским аграриям

11 Июня 2019 г.
Накануне было согласовано соответствующее распоряжение, которое в четверг будет представлено на заседании правительства.
Новости Новосибирска: Новосибирский «Лиотех» поставит батареи для экологически чистых локомотивов

Новосибирский «Лиотех» поставит батареи для экологически чистых локомотивов

7 Июня 2019 г.
Производством таких локомотивов займется «Трансмашхолдинг»
Новости Новосибирска: Строительство второго Северомуйского тоннеля оценили в 60 млрд рублей

Строительство второго Северомуйского тоннеля оценили в 60 млрд рублей

7 Июня 2019 г.
Группа «Сибантрацит» считает возможным построить объект за пять лет
Новости Новосибирска: Под Новосибирском появится транспортно-логистический центр

Под Новосибирском появится транспортно-логистический центр

6 Июня 2019 г.
Соглашение о развитии инфраструктуры региона подписано на ПМЭФ-2019
Новости Новосибирска: Регионы Сибири представлены единым стендом на ПМЭФ

Регионы Сибири представлены единым стендом на ПМЭФ

6 Июня 2019 г.
На нем размещены масштабные инвестпроекты в области науки, экологии, туризма и инфраструктуры, определяющие будущее округа через 10 лет.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирск почувствовал себя столицей татарского праздника

Новосибирск почувствовал себя столицей татарского праздника

10 Июня 2019 г.
Сабантуй отметили на Михайловской набережной и ипподроме
Новости Новосибирска: В Сибири миграция сменила тренд

В Сибири миграция сменила тренд

6 Июня 2019 г.
В первом квартале 2019 года за ее счет население СФО выросло на 450 человек
Новости Новосибирска: В КНР прошел праздник драконьих лодок

В КНР прошел праздник драконьих лодок

10 Июня 2019 г.
На соревнованиях гребцов в Пекине победила команда из Филиппин
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356