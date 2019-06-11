Новосибирские ремонты – 2019: главное внимание магистральным теплосетям

Особое внимание в ходе подготовки инфраструктуры Новосибирска к очередному отопительному сезону следует уделить ремонту магистральных теплосетей. На этом сошлись участники состоявшегося сегодня в мэрии расширенного заседания профильного муниципального штаба.

Прежде всего, руководители городской администрации и отдельных районов вместе с представителями ресурсоснабжающих организаций подвели итоги завершившегося в начале мая отопительного сезона 2018-2019 годов.

«Это был первый отопительный сезон, который мы провели с новой ресурсоснабжающей компанией – СГК, он прошел успешно, у нас налажено хорошее взаимодействие, разработаны дальнейшие совместные планы. Уверен, это положительно скажется на состоянии коммунального хозяйства города», - отметил мэр Анатолий Локоть.

Глава Новосибирска назвал действия ремонтных бригад по ликвидации последствий двух внештатных ситуаций «героическими» и призвал участников совещания сделать выводы из опыта проделанной работы.

Одним из основных выводов, как отметил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, является необходимость уделить наибольшее внимание магистральным тепловым сетям. Общее число дефектов в прошедшем отопительном сезоне достигло 1,9 тыс. При сравнительно небольшом росте по сравнению с сезоном 2018-2019 годов число дефектов на магистралях увеличилось на треть. С начала гидравлических испытаний в этом году энергетики СГК выявили более 400 дефектов.

«Безусловно, мы видим сейчас ситуацию последних четырех лет, когда не проводились ремонты на магистральных тепловых сетях… Все дефекты резонансные проходили на магистральных тепловых сетях», - подчеркнул Андрей Колмаков.

«… И «Расточка», и Котовского, - это магистральные сети», - подтвердил в ходе обсуждения начальник городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев.

Как рассказал директор Новосибирского филиала СГК, этим летом будет отремонтировано около 5 км магистральных теплосетей в однотрубном исчислении диаметром от 400 до 1 тыс. мм. Из 12 участков, которые предстоит отремонтировать, 10 приходятся как раз на магистральные сети и только два – на внутриквартальные.

Еще одним выводом стала необходимость координации летних ремонтных работ на теплосетях с дорожными строительными организациями. В первую очередь, при реализации федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

«В этом году мы попросили компанию на таких знаковых объектах, как ул. Фрунзе, как ул. Фабричная, выполнить полностью 100-пройентную замену этих трубопроводов, чтобы мы могли по программе БКАД провести ремонт дорожного полотна», - рассказал Дмитрий Перязев.

В результате, по словам Андрея Колмакова, ремонтные работы на ул. Фабричной этим летом начались даже раньше запланированного срока (они должны были стартовать 23 июня). Для проведения ремонтов на ул. Фрунзе уже определен подрядчик.

«БКАД – это приоритет», - резюмировал директор Новосибирского филиала СГК.

Напомним, на капитальные ремонты теплосетей в Новосибирске в 2019 году СГК направит 721 млн руб. Еще 1,9 млрд руб. пойдет на ремонты генерирующих мощностей компании в Новосибирске. Все ремонтные работы должны быть выполнены до 15 сентября.

Фото: Сибирская генерирующая компания