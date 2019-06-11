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Новосибирск закупит общественный транспорт к хоккейному первенству

Главная Экономика
Новосибирск
17:49 11 Июня 2019
автобус, трамвай, чемпионат мира
Автор: Sibnovosti.ru
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К 2023 году Новосибирск намерен приобрести 420 единиц общественного транспорта. О планах подготовки этой сфере городского хозяйства к молодежному чемпионату мира по хоккею (МЧМ-2023) сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Цифру ТАСС назвали в пресс-центре мэрии. По его данным, она содержится в разрабатываемом перечне основных мероприятий по подготовке к МЧМ-2023. Речь идет о приобретении 280 автобусов (94 – для замены имеющихся), 104 троллейбусов с увеличенной дальностью автономного хода и 40 трамваев. Предполагается, что финансовую помощь окажут городу областные власти.

По данным новосибирского МКП «Горэлектротранспорт», в настоящее время ежедневно на линию выходит 224 троллейбусов и 98 трамвайных вагонов.

Как писали Sibnovosti.ru, на совещании в прошлом году глава муниципалитета заявлял: городу необходимо закупить 440 автобусов, более 400 троллейбусов и 300 трамваев. В январе этого года Анатолий Локоть поручил департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса сформировать программу обновления подвижного состава общественного транспорта и специальной уборочной техники. 

Фото: сайт МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт»

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