Новосибирск закупит общественный транспорт к хоккейному первенству

К 2023 году Новосибирск намерен приобрести 420 единиц общественного транспорта. О планах подготовки этой сфере городского хозяйства к молодежному чемпионату мира по хоккею (МЧМ-2023) сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Цифру ТАСС назвали в пресс-центре мэрии. По его данным, она содержится в разрабатываемом перечне основных мероприятий по подготовке к МЧМ-2023. Речь идет о приобретении 280 автобусов (94 – для замены имеющихся), 104 троллейбусов с увеличенной дальностью автономного хода и 40 трамваев. Предполагается, что финансовую помощь окажут городу областные власти.

По данным новосибирского МКП «Горэлектротранспорт», в настоящее время ежедневно на линию выходит 224 троллейбусов и 98 трамвайных вагонов.

Как писали Sibnovosti.ru, на совещании в прошлом году глава муниципалитета заявлял: городу необходимо закупить 440 автобусов, более 400 троллейбусов и 300 трамваев. В январе этого года Анатолий Локоть поручил департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса сформировать программу обновления подвижного состава общественного транспорта и специальной уборочной техники.

Фото: сайт МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт»