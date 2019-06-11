Минфин РФ выделит 820 млн рублей помощи забайкальским аграриям

Минфин России выделит 820 млн рублей помощи забайкальским аграриям, пострадавшим от пожаров. Накануне было согласовано соответствующее распоряжение, которое в четверг будет представлено на заседании правительства.

Ожидается, что 14 июня оно будет подписано, рассказал министр сельского хозяйства края Денис Бочкарев на оперативном совещании. По его словам, после того, как поступит финансирование, процедура перечисления компенсаций и возмещение ущерба по погибшим животным, займет от двух до четырех дней, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Бочкарев добавил, что 14 июня министерство проведет совещание с главами пострадавших районов по восстановлению чабанских стоянок.

Фото: официальный портал Забайкальского края