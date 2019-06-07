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Новосибирский «Лиотех» поставит батареи для экологически чистых локомотивов

Главная Экономика
Новосибирск
13:23 7 Июня 2019
завод, железные дороги, соглашение
Автор: Sibnovosti.ru
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АО «Роснано» обеспечило крупный заказ для новосибирского завода литий-ионных аккумуляторов «Лиотех». О заключении соглашения между «Роснано», ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и АО «Трансмашхолдинг» сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В документе, подписанном на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), говорится о создании экологически чистых маневровых локомотивов для работы на крупных городских вокзалах. Машины будут использовать литий-ионные аккумуляторные батареи. По данным «Роснано», речь идет о поставке 131 локомотива в течение шести лет после приемки первого. «Трансмашхолдинг» разработает и произведет локомотивы, дочерняя компания «Роснано» «Лиотех» поставит батареи.

«По нашим оценкам, российский парк маневровых локомотивов, эксплуатируемых как РЖД, так и промышленными предприятиями, насчитывает порядка 18 тыс. машин. В случае перехода на гибридную технологию «Роснано» оценивает рынок литий-ионных батарей для локомотивов в 8 млрд рублей в год», - прокомментировал соглашение председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2016 году ООО «Энергетические решения» (юрлицо завода) было признано банкротом. Основным кредитором является «Роснано». В протоколе собрания кредиторов 26 декабря 2018 года указывается, что сумма занесенных в реестр требований составляет 7,7 млрд руб.

На 17 июня 2019 года назначено собрание кредиторов ООО «Энергетические решения». В его повестку дня внесен вопрос о заключении мирового соглашения.

Фото: сайт завода «Лиотех»

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