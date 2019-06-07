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Строительство второго Северомуйского тоннеля оценили в 60 млрд рублей

Главная Экономика
Новосибирск
10:36 7 Июня 2019
уголь, строительство, экономический форум
Автор: Sibnovosti.ru
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Группа «Сибантрацит» готова инвестировать 60 млрд руб. в строительство второго железнодорожного Северомуйского тоннеля в Бурятии. О перспективах проекта рассказал владелец группы Дмитрий Босов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Бизнесмен принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). В северной столице он дал интервью центральным телеканалам.

«Мы предложили в ускоренном порядке построить «Северомуйский тоннель-2», поскольку это позволит увеличить пропускные способности РЖД для проезда на Дальний Восток. По нашим оценкам, стоимость строительства не превысит 60 млрд руб.», - сказал он.

По оценке Дмитрия Босова, строительство займет пять лет, а срок окупаемости проекта не превысит 10 лет. Как писали Sibnovosti.ru, в апреле компания «ВостокУголь» и группа «Сибантрацит» сообщили о том, что начали предпроектные работы.

Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG. Ее основу составляют новосибирские АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный». Предприятия группы добыли в 2018 году 24,1млн т угля и антрацита.

Фото: сайт группы компаний «Сибантрацит»

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