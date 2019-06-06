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Под Новосибирском появится транспортно-логистический центр

Главная Экономика
Новосибирск
15:31 6 Июня 2019
соглашение, форум, логистика
Автор: Sibnovosti.ru
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На территории новосибирского Промышленно-логистического парка (ПЛП) будет построен транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Новосибирск». Этот пункт вошел в соглашение о развитии транспортно-логистической инфраструктуры региона, подписанное на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сторонами соглашения стали новосибирское правительство, ОАО «Российские железные дороги», «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) и ООО «Новосибирский транспортный терминал».

«Перерабатывающая способность ТЛЦ «Новосибирск» составит 300 тыс. контейнеров в год. Первую очередь проекта мы планируем ввести в эксплуатацию в 2021 году, в полном объеме ТЛЦ начнет работу в 2023 году. Ориентировочный объем инвестиций в проект – порядка 5 млрд рублей», - процитировала пресс-служба АИР гендиректора компании Игоря Низовских.

Предполагается, что ядром ТЛЦ станет контейнерный терминал. Он будет обслуживать нескольких полносоставных контейнерных поездов одновременно.

Создание сети ТЛЦ – федеральный проект. Он входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Целью проекта является формирование сети ТЛЦ (по одному в семи федеральных округах) суммарной мощностью не менее 51,6 млн т, которая позволит обеспечить рост средней коммерческой скорости товародвижения на железнодорожном транспорте до 440 км/сут.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Новосибирский транспортный терминал» зарегистрировано в апреле 2019 года с уставным капиталом 1 млн руб. Его учредителями указаны московское ООО «Фининвест» (99%) и Юлия Озерова (1%).

Фото: pixabay.com

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