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Регионы Сибири представлены единым стендом на ПМЭФ

Главная Экономика
Новосибирск
14:49 6 Июня 2019
ПМЭФ, экономический форум, сибирь, экономика, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
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Регионы Сибири представлены на Петербуржском международном экономическом форуме (ПМЭФ) единым стендом площадью 100 кв. метров. На нем размещены масштабные инвестпроекты в области науки, экологии, туризма и инфраструктуры, определяющие будущее округа через 10 лет.

По словам полномочного представителя президента в Сибири Сергея Меняйло, общей идеей стенда стал слоган «Будущее наступает сегодня». Авторы представили, как будет выглядеть Сибирь 10 лет спустя, после старта комплексной программы развития.

Основная программа Международного экономического форума стартовала сегодня. Ожидается, что форум соберет порядка 17 тыс участников и 1800 компаний из 75 стран.

В форуме традиционно примет участие президент России Владимир Путин. Он проведет встречи с руководителями крупнейших мировых информагентств и представителями международного инвестиционного сообщества. Запланирован и ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций – президентом Болгарии, премьером Словакии и премьером Армении.

Также российский лидер пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым они провели накануне переговоры в Москве. Представительство Китая станет самым масштабным по численности на этом форуме. Также в рамках ПМЭФ состоится Второй российско-китайский энергетический бизнес-форум.

Деловая программа форума состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек - прежде всего». По традиции их объединяет ключевая тема форума, в этом году она обозначена как «Формируя повестку устойчивого развития».

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