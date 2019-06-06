СГК уделит особое внимание ремонтной кампании в Новосибирске

Гендиректор Сибирской генерирующей компании (СГК) Степан Солженицын проверил готовность к началу летних ремонтов теплосетей Новосибирска. Особое внимание он уделил объему запасов необходимых материалов и графику их поставок.

В настоящее время на складе компании размещен «неснижаемый запас» материалов. Прежде всего, это 300 т труб большого (426-1020 мм) и мелкого (25-426 мм) диаметра. А также ЖБИ и т. д. Эти запасы обеспечат первый этап капремонтов.

На некоторых отрезках уложат «умные» трубы. Они применяются на сложных развязках, под важными транспортными артериями. Они защищены предизоляцией и оснащены специальными датчиками, сигнал с которых поступает в диспетчерский пункт управления при повреждении металла или попадании в изоляцию воды.

Вторая очередь поставок запланирована на июнь-июль 2019 года. Как подчеркнул директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, материалы подвергаются тщательному «входному контролю», все трубы имеют сертификаты соответствия, а запорная арматура при приемке проходит опрессовку для подтверждения качества.

Степан Солженицын отметил, что оснащение и материальная база позволяют говорить о готовности к летней ремонтной кампании.

«Новосибирску сегодня уделяется особое внимание, за несколько недель испытаний здесь обнаружено 380 слабых мест на теплосетях. Мы изыскали дополнительные средства не просто на текущий ремонт и исправление дефектов, а на плановую замену магистральных сетей. В чем разница? Первые работы можно назвать латанием дыр, а вторые – это реальные инвестиции в то, чтобы порывов было меньше. Мы перешли к качественным изменениям. В прошлом году ремонтов магистралей практически не было», - указал гендиректор СГК на особенности летней кампании 2019 года.

В числе ее отдельных задач он назвал координацию работ с городскими властями по дорожной программе и благоустройству, а также расширение общественного контроля за работами.

«Он должен быть более действенным и эффективным, - подчеркнул Степан Солженицын. - Мы приглашаем всех заинтересованных на ремонты, показываем, куда кладем трубы конкретно с этого склада. Чтобы люди могли быть уверены: те средства, которые заплачены ими в форме тарифов, реально используются - здесь, сейчас, этим летом».

Напомним, на капитальные ремонты теплосетей в Новосибирске в 2019 году СГК направит 721 млн руб. По сравнению с прошлым годом финансирование увеличено почти в два раза.

По материалам Сибирской генерирующей компании