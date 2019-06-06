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Новосибирский банк «Взаимодействие» остался без лицензии

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Новосибирск
10:11 6 Июня 2019
банк, лицензия, отзыв
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Лишился лицензии очередной банк с сибирской «пропиской». Банк России отозвал ее у новосибирского ООО КБ «Взаимодействие», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соответствующий приказ Центробанка датирован 6 июня 2019 года. В качестве причины такого решения регулятора в нем указывается, что «Взаимодействие» неоднократно нарушало федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

Центробанк также распространил пресс-релиз, в котором утверждается, что новосибирское кредитное учреждение, помимо прочего, завышало стоимость имущества «в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения». Кроме того, «Взаимодействие» несвоевременно исполняло обязательства перед кредиторами и вкладчиками.

Банк России приостановил полномочия исполнительных органов новосибирского банка и назначил временную администрацию. «Агентство по страхованию вкладов» сообщило, что банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам будут отобраны не позднее 13 июня 2019 года. Сами выплаты начнутся не позднее 20 июня.

Банк «Взаимодействие» до октября 2010 года назывался «Белон». «Белон» работал на банковском рынке с 1992 года. По данным Центробанка, его крупнейшими участниками являются Кирилл Ситро и Юрий Грецингер. В сентябре прошлого года банк закрыл несколько офисов и свернул собственную сеть банкоматов.

Напомним, что в конце мая лицензии лишился кемеровский «Кемсоцбанк».

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