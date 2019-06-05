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Введен в эксплуатацию новосибирский долгострой

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Новосибирск
15:22 5 Июня 2019
дом, строительство, обманутые дольщики
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске завершено строительство жилого дома на ул. Беловежской,16, который давно был внесен в перечень проблемных объектов. В 17-этажном здании 346 квартир, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Строительство дома ООО СМУ-3 начало еще в 2012 году. Но в 2014 году компания была признана банкротом. Обманутыми оказались более 300 дольщиков.

По данным министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, для завершения работ по технологическому присоединению дома к инженерным сетям бюджеты области и города направили в общей сложности 16,2 млн руб. Строительно-монтажные работы вело ООО «СитиСтрой».

«За последнее время в Новосибирске нам удалось сдвинуть с мертвой точки процесс достройки по таким проблемным объектам, как долгострои на улице Тульская, улице Залесского: по ним поставлена четкая задача – сдать до конца 2019 года», – заявил новосибирский губернатор Андрей Травников.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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