TV BRICS осветил конференцию «ЕАЭС – Африка: экономическая интеграция как фактор развития двух регионов и диалога между ними», которая состоялась 3 июня 2019 года в Большом зале Коллегии офиса Евразийской экономической комиссии.

Ключевыми темами стали: развитие процессов региональной экономической интеграции в Евразии и Африке; обсуждение задач, поставленных перед их участниками; выгода государств-членов от участия в интеграционных объединениях; влияние интеграции на архитектуру мировой экономики и какие преимущества экономическая интеграция открывает в двух регионах для бизнеса. В обсуждении этих вопросов, а также оптимальных путей развития взаимодействия ЕАЭС и стран Африканского континента приняли участие ведущие эксперты в данной проблематике: послы, представители ЕЭК, академического и делового сообщества.

Модератором дискуссии выступила Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая; среди выступающих были отмечены Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Камерун в РФ Махамат Паба Салэ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Намибии РФ Клеменс Хандуукеме Кашуупулва, Чрезвычайный и Полномочный Посол Алжирской Народной Демократической Республики в РФ Смаил Аллауа, Директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, Директор Департамента Африки Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Кемарский и другие.

Конференция проводилась в контексте других крупных конгрессных мероприятий, связанных с африканской тематикой и проводимых Российской Федерацией – крупнейшей экономикой ЕАЭС, среди которых Петербургский международный экономический форум, на котором состоится диалог Россия-Африка. Благодаря интересным инициативам и дискуссиям по обсуждению новых идей, озвученным на конференции «ЕАЭС – Африка: экономическая интеграция как фактор развития двух регионов и диалога между ними», был внесен позитивный вклад в развитие сотрудничества государств ЕАЭС со странами Африканского континента и Африканским союзом.

В целом, за последние годы интерес к взаимовыгодному сотрудничеству стран ЕАЭС и Африканского континента заметно вырос: с 2010 года товарооборот увеличился в 2,7 раза и по итогам 2018 года составил 21,7 млрд. долларов США.

Справка:

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