«Бердский строительный трест» достроит новосибирский перинатальный центр

Перинатальный центр в Новосибирске сдадут в эксплуатацию в 2021 году. Строительство объекта будет вести «Бердский строительный трест» (БСТ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решение о строительстве перинатального центра на 305 мест и 6 тыс. родов в год было принято еще в 2011 году. Объект планировали сдать в эксплуатацию в 2015 году, но из-за кризиса в 2014 году стройка была остановлена. К тому времени из бюджета региона уже было потрачено 780 млн руб.

В декабре 2017 года, выступая на заседании правительства региона, тогда врио губернатора Андрей Травников говорил о том, что средства на достройку перинатального центра необходимо найти в течение года. 30 октября прошлого года на сессии областного заксобрания первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков заявил: в 2019 году федеральный бюджет вложит в проект 520 млн руб., в 2020-м – 1,8 млрд руб.

При этом, параметры центра были скорректированы. По данным министра здравоохранения области Константина Хальзова, мощность стационарного отделения нового перинатального центра составит 213 коек на 4 тыс. родов в год.

Сегодня пресс-служба областного правительства сообщила о том, что контракт с БСТ подписан на 499 млн руб., а всего регион получит более 2,3 млрд руб. из федерального бюджета на реконструкцию и оснащение центра.

Фото: сайт правительства Новосибирской области