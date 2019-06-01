Новосибирский «ЗапСиб-Транссервис» расстается с вагонами

Новосибирец Илья Ходос приобрел парк полувагонов обанкроченного ООО «ЗапСиб-Транссервис», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Он признан победителем аукциона с предложением 383 млн руб.

Лот был выставлен на продажу в начале апреля. В него вошли полувагоны разных моделей общим числом 202. Начальная цена была установлена в размере 166,5 млн руб.

В процесс торгов она значительно возросла. Дело в том, что в аукционе приняло участие несколько компаний, зарегистрированных в различных регионах России. В их числе, ООО Торговый дом «Курская железнодорожная компания», московские ООО «Вторчермет-Находка» (один из крупнейших покупателей лома черных металлов у операторов-собственников грузовых вагонов) и «СРВ-Транс» (оператор подвижного состава), ООО «Разноимпекс» из Уфы (аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования), а также новосибирское ООО ТК СДН.

Как сообщали Sibnovosti.ru, ООО «ЗапСиб-Транссервис» было признано банкротом в июле 2016 года. В парке компании, по ее собственным данным, до процедуры банкротства находилось свыше 13 тыс. собственных и арендованных вагонов.

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