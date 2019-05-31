В Москве завершилась Конференция «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху»

29-30 мая 2019 г. в Москве состоялась Пятая международная конференция «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху». Мероприятие организовано Российским советом по международным делам (РСМД) и Китайской академией общественных наук (КАОН) в сотрудничестве с Группой CREON и Обществом российско-китайской дружбы (ОРКД). Официальный партнер конференции – ПАО «ЛУКОЙЛ».



В 2019 г. мероприятие приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Конференция состоялась после Второго форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь», в работе которого принял участие Президент России Владимир Путин, и в преддверии государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.



Открывая конференцию, президент РСМД, министр иностранных дел (1998-2004 г.) Игорь Иванов отметил важность сотрудничества России и Китая на международной арене.



«Сегодня мы с полной уверенностью можем говорить о том, что одними из ключевых центров будущего миропорядка будут Россия и Китай, совокупный потенциал которых в политической, экономической и военной областях будет предопределять их влияние в мире. Наши страны, тесно взаимодействуя и, когда это необходимо, оказывая поддержку друг другу, в состоянии не только обеспечить собственную безопасность и свои интересы на международной арене, но и совместно продвигать новые подходы к разрешению острых проблем современности, к формированию справедливого, безопасного миропорядка», – заявил президент РСМД.



Заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов рассказал о планах России и Китая увеличить торговый оборот до 200 млрд долл. (в 2018 г. он составил 108 млрд долл.) и подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина важно не только для двух стран, но и для мира в целом.



«Укрепление всеобъемлющего, равноправного, доверительного партнерства, стратегического взаимодействия с дружественным Китаем – безусловно, приоритет российской внешней политики. Этот курс, особенно в условиях фрагментирующегося, стремительно усложняющегося мира, носит устойчивый, долгосрочный характер, отвечает не только задачам обеспечения добрососедства и развития двух стран, но и задачам укрепления стабильности и справедливых многосторонних экономических отношений во всем мире», – отметил М.Акимов.



Член Госсовета КНР в отставке, сопредседатель Китайско-Российского комитеты дружбы, мира и развития Дай Бинго в своем выступлении подчеркнул, что для развития двусторонних связей, которое «должно охватывать все сферы, не существует потолка и ограничений». «Обращаясь к будущему, мы убеждены в том, что собственное развитие Китая и России и развитие всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства обещают большой успех», – указал Дай Бинго.



На открытии Конференции также выступили президент КАОН Се Фучжань, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, председатель Правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира», член РСМД Леонид Слуцкий, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в России Ли Хуэй, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова и председатель Общества российско-китайской дружбы, Чрезвычайный и Полномочный Посол России, член РСМД Дмитрий Мезенцев.



29 мая также состоялись пленарные сессии «70-летие дипломатических отношений России и Китая: прошлое, настоящее, будущее», «Россия и Китай в меняющемся мире: общие тенденции и взгляды двух стран» и «Российско-китайское экономическое сотрудничество в глобальном контексте: традиционные приоритеты и новые точки роста».



В ходе заседаний представители руководства государственных органов России и Китая, ведущие российские и китайские дипломаты и эксперты обсудили перспективы долгосрочного развития двустороннего партнерства с учетом общих вызовов и задач, стоящих перед двумя странами в контексте глобальных трансформаций. Генеральный директор РСМД Андрей Кортунов в своем выступлении подчеркнул, что и Москва, и Пекин выступают на международной арене в роли защитников существующего миропорядка: «Существует мнение, что Россия и Китай – две самые крупные ревизионистские державы современности. Но если отвлечься от расхожих политических стереотипов, то надо признать, что и Москва, и Пекин выступают с позиций сохранения статус-кво. Россия пытается сохранить статус-кво в системе глобальной безопасности, включая традиционный контроль над вооружениями и традиционное понимание стратегической стабильности. Пекин стремится сохранить статус-кво в мировой экономике, выступая в качестве защитника принципа свободной торговли и противника наступающего протекционизма».



Особое внимание участники дискуссий уделили приоритетным направлениям экономического взаимодействия и перспективам достижения синергии интересов двух стран на пространстве Евразии. В рамках обсуждения новых точек роста экономического взаимодействия Фарес Кильзие, глава Группы CREON, основатель фонда прямых инвестиций Creon Energy Fund, предположил, что «локализация – это тот самый новый драйвер наращивания взаимоотношений между Россией и Китаем. Такая форма сотрудничества, активно поддерживается на государственном уровне и скоро станет неотъемлемой частью реализации всех крупных промышленных проектов». Целью такой политики является не только привлечение инвестиций с китайской стороны, поддержка таких крупных проектов, как Амурский ГПЗ (Газпром) и Арктик СПГ-2 (НОВАТЭК), создание рабочих мест, но и преодоление технологической зависимости от импортных компонентов.

30 мая состоялись специальные заседания, посвященные развитию широкого и многоуровневого делового сотрудничества в сфере ТЭК и иных областях (в сотрудничестве с Группой CREON), перспективам совместных проектов в области новых технологий и гуманитарному взаимодействию России и Китая.



Международная медиасеть TV BRICS выступает информационным партнером Конференции.