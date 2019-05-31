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Сибирь стала меньше торговать с Китаем

Главная Экономика
Новосибирск
17:10 31 Мая 2019
внешняя, рост, торговля
Автор: Sibnovosti.ru
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Итоги внешнеторговой деятельности сибирских регионов в первом квартале 2019 года оказались несколько неожиданными. Объем торговли с Китаем сократился, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги подвели в Сибирском таможенном управлении. По данным ведомства, за январь-март 2019 года суммарный внешнеторговый оборот регионов Сибирского федерального округа (СФО) составил $11,8 млрд. Это означает рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 10,6%. Результаты выведены без учета показателей Республики Бурятия и Забайкальского края. Напомним, что в ноябре 2018 года эти два региона перевели из состава СФО в состав Дальневосточного федерального округа.

Таким образом, тенденция роста, характерная для 2018 года, продолжена. Правда, темп роста несколько снизился. В 2018 году сибирские регионы наторговали с зарубежьем на $48,5 млрд. Это больше, чем за предыдущий год на 23,0%. Если же сравнивать первый квартал 2018 года с январем-мартом 2017-го, то тогда рост был еще больше – на 34%.

Помимо снижения темпа можно отметить и сокращение объема торговли сибиряков с Китаем. В первом квартале 2019 года он снизился (к показателю первого квартала 2018 года) на 2,5%. Между тем, по итогам 2018 года товарооборот СФО с КНР вырос на 27%. Доля Китая во всем внешнеторговом обороте Сибири достигла тогда 22,2%. Сейчас же она упала до 18%.

Впрочем, КНР оказалась не единственной страной в этом плане. Объем торговли с Казахстаном сократился на 11%, с США – на 24%, с Турцией – на 14%. С другой стороны, значительно вырос торговый обмен с Германией (на 44%), Польшей (плюс 27%), Южной Кореей (25%), Японией (на 18%) и рядом других государств.

К неожиданным показателям первого квартала можно отнести итоги внешнеэкономической деятельности Омской области. Крупнейшим покупателем ее продукции за рубежом оказалась Саудовская Аравия. Стоимостной объем отправленной туда омской продукции составил $122,2 млн.

Фото: pixabay.com

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