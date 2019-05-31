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В «Новосибирскавтодоре» снова сменили гендиректора

Главная Экономика
Новосибирск
15:46 31 Мая 2019
директор, назначение, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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Руслан Власов всего около полугода руководил ОАО «Новосибирскавтодор». О новой смене гендиректора одной из крупнейших новосибирских дорожно-строительных компаний сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы «Новосибирскавтодора», завтра к исполнению обязанностей гендиректора приступит Юрий Бондаренко. Он сменил на этом посту Руслана Власова. О причинах ротации в сообщении компании не говорится.

Выпускник Алтайского государственного университета Бондаренко, отмечается в пресс-релизе, «хорошо зарекомендовал себя за время работы в разных должностях в группе компаний ОАО «Новосибирскавтодор». Его предыдущая должность - гендиректор ООО «Технадзор».

Как сообщали Sibnovosti.ru, Руслан Власов был назначен гендиректором дорожно-строительной компании недавно – в конце ноября 2018 года. До этого он занимал пост гендиректора СИБЭКО.

Фото: сайт ОАО «Новосибирскавтодор»

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