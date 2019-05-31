«Нужно увеличивать ремонты в десятки раз»

В Новосибирске перерыв между финишем одного отопительного сезона и началом следующего традиционно не велик. В этом году традиция был соблюдена. Отопительный зимний сезон 2018-2019 года был закрыт 10 мая. А 28 мая правительство региона выпустило постановление «О мероприятиях по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Новосибирской области к работе в отопительный период 2019/2020 года».

В документе, в частности, указаны сроки выполнения основных задач в этой сфере. Например, объекты социально-культурной сферы и жилищного фонда должны быть готовы к зиме к 1 сентября. Объекты коммунального комплекса и энергетики – к 15 сентября. Предполагается, что до 15 ноября все муниципалитеты Новосибирской области получат паспорта готовности к отопительному периоду.

По словам представителей Сибирская генерирующая компания (СГК), в ведении которой находятся основные генерирующие мощности и тепловые сети Новосибирска, подготовка к зиме началась практически сразу после отключения теплоснабжения. Испытания теплосетей стартовали 13 мая, и к настоящему времени они коснулись четверти запланированных зон.

«Сенсаций я не жду, будет рост дефектов. Проводить испытания в Новосибирске СГК будет качественно. Надо хорошо подготовиться к отопительному сезону. Для этого сразу после зимы, с потеплением мы проводим много отключений и ремонтов. Превентивно, максимально устраняем выявленные за зиму дефекты. Подход простой: зачем трубу подвергать испытаниям, если мы и так знаем, что она дырявая», - прокомментировал перспективы работ руководитель «Новосибирской теплосетевой компании» (подразделение СГК) Валерий Монастырев.

В своих прогнозах в компании опираются как раз на опыт недавно завершившегося отопительного сезона. В осенне-зимний период 2018-2019 годов среди крупных городов присутствия СГК Новосибирск стал третьим по количеству повреждений на тепловых сетях – 65 на каждые 100 км сетей. Впереди оказались только алтайский Рубцовск и кузбасский Новокузнецк. Все обнаруженные порывы устранялись оперативно. Валерий Монастырев оценил прохождение отопительного сезона своей командой на «твердую четверку» по пятибалльной шкале. При этом директор «Новосибирской теплосетевой компании» отметил, что работать в осенне-зимний период стало тяжелее. И поставить положительную оценку состоянию теплосетей нельзя. Дело в том, что объемы недоремонтов энергетических коммуникаций с каждым годом растут.

Как уже сообщалось, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов СГК готова инвестировать в ремонты теплосетей в Новосибирске 721 млн руб. Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. Но, если учитывать состояние и протяженность теплосетей – больше 3 тыс километров, эта цифра не так уж и велика. В этом году будут планово заменены 22 километра. Плюс отремонтированы участки, не выдержавшие опрессовку.

«Сегодня в Новосибирске 60% коммуникаций имеют возраст свыше 30 лет. А есть и полувековые трубы, и старше… Надо уходить от аварийного латания дыр к плановой работе. То, что мы делаем сейчас, - это не ремонты, это аварийное сопровождение. Выехали, залатали дырку, засыпали, забыли на некоторое время. По большому счету наше подразделение – «скорая помощь», подменить ей систему здравоохранения нельзя. Нужно увеличивать ремонты в десятки раз», - уверен Валерий Монастырев.

Выход в СГК видят в глобальном обновлении теплосетей. Для этого необходимы масштабные инвестиции. В компании говорят, если поддерживать объемы перекладки сетей на уровне 3-4% от общего количества в год - удастся сдержать процесс прогрессивного старения труб. Уже через пять лет город почувствует эффект от такого подхода.

По материалам Сибирской генерирующей компании