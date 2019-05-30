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Студенты новосибирского вуза создали «умные ценники»

Главная Экономика
Новосибирск
19:37 30 Мая 2019
университет, цена, студенты
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский магазин «Фасоль» первым взял на вооружение «умные ценники». Это разработка студентов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Это оборудование меняет цены на товар автоматически в зависимости от спроса, остатков на складе и других показателей ценообразования.

«Полученная программой информация обрабатывается с данными из системы по автоматизации деятельности на предприятии (CRM), например, с программой «1С». Вся информация синхронизируется, после чего наша программа производит ценообразование и выводит стоимость на ценники», - процитировал сайт вуза гендиректора ООО «Vectortec», студент четвертого курса факультета мехатроники и автоматизации Георгия Зорина.

По оценке разработчиков, «умные ценники» способны заменить маркетинговые отделы магазинов или даже небольших сетей.

Фото: сайт Новосибирского государственного технического университета НЭТИ

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