Студенты новосибирского вуза создали «умные ценники»

Новосибирский магазин «Фасоль» первым взял на вооружение «умные ценники». Это разработка студентов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Это оборудование меняет цены на товар автоматически в зависимости от спроса, остатков на складе и других показателей ценообразования.

«Полученная программой информация обрабатывается с данными из системы по автоматизации деятельности на предприятии (CRM), например, с программой «1С». Вся информация синхронизируется, после чего наша программа производит ценообразование и выводит стоимость на ценники», - процитировал сайт вуза гендиректора ООО «Vectortec», студент четвертого курса факультета мехатроники и автоматизации Георгия Зорина.

По оценке разработчиков, «умные ценники» способны заменить маркетинговые отделы магазинов или даже небольших сетей.

Фото: сайт Новосибирского государственного технического университета НЭТИ