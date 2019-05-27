В Новосибирске из Marussia сделают электромобиль

Сегодня Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ) заключил соглашение с конструкторским бюро «Спектр» о разработке электромобиля по концепции Marussia. Документ стороны подписали прямо на капоте российского спорткара, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы вуза, на автомобиле будут установлены литий-ионные батареи и синтезирована система управления. Предполагается, что на проектирование электрического привода уйдет около полутора лет.

«Фактически у нас есть сумма технологий и компетенций, чтобы осуществить прорыв и сформировать платформу для становления отечественных электрокаров с высокими техническими характеристиками на основе российских разработок», - прокомментировал заключение соглашения помощник проректор по научной работе НГТУ НЭТИ Александр Штанг.

Господин Штанг возглавил группу специалистов, которой предстоит реализовать соглашение.

Напомним, что компания Marussia Motors, созданная Николаем Фоменко, в 2014 году прекратила существование, так и не дойдя до серийного выпуска спорткара. Компания Vip-Service в конце 2017 года выкупила несколько прототипов и привезла их в Новосибирск для восстановления. Инвестором проекта выступил владелец ГК «Спектр» Андрей Братеньков.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ