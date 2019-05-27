Архитекторы представят проекты для новосибирского «Академгородка 2.0»

Более десятка команд примут участие в конкурсе концепций архитектурно-градостроительного развития Новосибирского научного центра («Академгородок 2.0»). Конкурс пройдет в ходе всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Конференция пройдет в новосибирском Экспоцентре 30-31 мая. Защита проектов, касающихся ННЦ, запланирована на второй день ее работы.

Согласно программы форума, свои решения предложат 13 творческих команд. Четыре из них представляют Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств. Еще две – Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. В конкурсе также принимают участие ООО «Запсибниипроект.2», «Интегральный Академгородок», «Дальний Кордон», «Команда урбанистов-любителей из Академгородка», «Команда №13», NGSH и Ambilux Architects.

Конкурсную комиссию возглавляет куратор платформы Smart Urban Елизавета Савина. В числе ее членов также заместитель министра строительства – главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков и советник мэра Новосибирска Александр Ложкин.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в начале января 2019 года стало известно, какие социальные объекты войдут в программу «Академгородок 2.0». Она предусматривает строительство четырех общеобразовательных и двух музыкальных школ, пяти детских садов, объектов энергетики и ЖКХ.