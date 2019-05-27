27 мая
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Архитекторы представят проекты для новосибирского «Академгородка 2.0»

Главная Экономика
Новосибирск
12:23 27 Мая 2019
проекты, конкурс, развитие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Более десятка команд примут участие в конкурсе концепций архитектурно-градостроительного развития Новосибирского научного центра («Академгородок 2.0»). Конкурс пройдет в ходе всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Конференция пройдет в новосибирском Экспоцентре 30-31 мая. Защита проектов, касающихся ННЦ, запланирована на второй день ее работы.

Согласно программы форума, свои решения предложат 13 творческих команд. Четыре из них представляют Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств. Еще две – Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. В конкурсе также принимают участие ООО «Запсибниипроект.2», «Интегральный Академгородок», «Дальний Кордон», «Команда урбанистов-любителей из Академгородка», «Команда №13», NGSH и Ambilux Architects.

Конкурсную комиссию возглавляет куратор платформы Smart Urban Елизавета Савина. В числе ее членов также заместитель министра строительства – главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков и советник мэра Новосибирска Александр Ложкин.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в начале января 2019 года стало известно, какие социальные объекты войдут в программу «Академгородок 2.0». Она предусматривает строительство четырех общеобразовательных и двух музыкальных школ, пяти детских садов, объектов энергетики и ЖКХ.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирск оказался лучшим торговым городом России

Новосибирск оказался лучшим торговым городом России

24 Мая 2019 г.
В числе победителей конкурса минпромторга предприятия из четырех сибирских регионов
Новости Новосибирска: Строительство терминала в новосибирском Толмачёво начнется в конце года

Строительство терминала в новосибирском Толмачёво начнется в конце года

24 Мая 2019 г.
Проект будет отправлен в Главгосэкспертизу в июле
Новости Новосибирска: На форуме в Новосибирске оценили ход реализации инфраструктурных проектов

На форуме в Новосибирске оценили ход реализации инфраструктурных проектов

22 Мая 2019 г.
Начал работу Сибирский транспортный форум
Новости Новосибирска: Сибирь представит на ПМЭФ единый взгляд на развитие округа

Сибирь представит на ПМЭФ единый взгляд на развитие округа

22 Мая 2019 г.
ПМЭФ-2019 пройдет в городе на Неве с 6 по 8 июня. Главная тема – «Формируя повестку устойчивого развития».
Новости Новосибирска: В России может произойти новый скачок цен на бензин

В России может произойти новый скачок цен на бензин

21 Мая 2019 г.
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин. За месяц биржевые цены на бензин уже выросли примерно на 20%.
Новости Новосибирска: В Москве состоялся Российско-Китайский деловой форум «70 лет: точки сопряжения и роста»

В Москве состоялся Российско-Китайский деловой форум «70 лет: точки сопряжения и роста»

21 Мая 2019 г.
Представили новые проекты и наметили перспективные точки сотрудничества
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Выставка в Новосибирске: от старых автомобилей до будущих дорог

Выставка в Новосибирске: от старых автомобилей до будущих дорог

22 Мая 2019 г.
В новосибирском Экспоцентре начал работу Сибирский транспортный форум. Одновременно здесь открылась выставка TransSib...
Новости Новосибирска: Москвичей покормят по-алтайски

Москвичей покормят по-алтайски

24 Мая 2019 г.
«Неделя Республики Алтай» представит регион в проекте «Гастрономическая карта России»
Новости Новосибирска: В Новосибирске открылся международный фестиваль кукольных театров

В Новосибирске открылся международный фестиваль кукольных театров

26 Мая 2019 г.
Зрители увидят спектакли коллективов из семи стран
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356