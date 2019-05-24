Новосибирск оказался лучшим торговым городом России

Министерство промышленности и торговли РФ подвело итоги конкурса «Торговля России». Сибиряки оказались в числе его победителей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На участие в конкурсе было подано 823 заявки. Конкурс проходил по нескольким номинациям, а победителей называли без определения мест.

Согласно протоколу заседания оргкомитета конкурса, Новосибирск признан лучшим торговым городом России. Этот титул он разделил с Калининградом и Обнинском в Калужской области.

Ярмарка выходного дня «Продукция Барнаула – горожанам», которую проводит мэрия столицы Алтайского края, названа одной из лучших ярмарок. А одним из лучших рынков – «Республиканский сельскохозяйственный рынок» в Абакане. Среди победителей в номинации «Лучший мобильный торговый объект» - новосибирский «Дядя Дёнер».

Среди 25 лучших магазинов России три сибирских проекта: красноярский «Мясничий», новосибирская «Добрянка» и «Булочная» в новосибирском рабочем поселке Линёво. В числе 10 победителей в номинации «Лучший объект фаст-фуда» с сибирской пропиской только один. Это барнаульская сеть быстрого питания «Грильница». В перечень 16 лучших нестационарных торговых объектов попал новосибирский контейнер Primetime.

«Главной задачей конкурса «Торговля России» является выявление достижений и лучших практик разноформатной торговли … В Конкурсе примут участие администрации муниципальных образований и осуществляющие торговую деятельность хозяйствующие субъекты. При отборе победителей будут учитываться условия, которые создаются региональными и местными органами власти для развития бизнеса, внешний вид, оборудование объектов, их востребованность», - говорится на сайте конкурса.

Впервые конкурс «Торговля России» прошел в прошлом году.