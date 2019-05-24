Строительство терминала в новосибирском Толмачёво начнется в конце года

В июле этого года АО «Аэропорт Толмачево» направит в Главгосэкспертизу проект строительства терминала. О ходе реализации проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Гендиректор аэропорта Евгений Янкилевич принял участие в работе Сибирского транспортного форума. Он проходит в Новосибирске 22-25 мая.

«Акционерами одобрено строительство нового терминала стоимостью почти 20 млрд рублей, к 2022 году будет построен первый этап – самый тяжелый, самый большой – 56 тыс. кв. метров, 12 млрд рублей стоит этот терминал. Мы в июле уже проект сдаем в Главгосэкспертизу. Реконструкцию привокзальной площади мы начинаем с июля, строительство терминала начнется в конце 2019 года», - рассказал ТАСС Евгений Янкилевич.

Как писали Sibnovosti.ru, новый терминал необходим в связи с увеличением пассажиропотока. Ожидается, что в 2019 году он достигнет 7 млн человек. В дальнейшем ожидается рост до 10 млн.

В феврале этого года стало известно, что для Толмачёво выбрали архитектурную концепцию нового аэровокзального комплекса. Ее разработали в архитектурном бюро SPEECH под руководством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.