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На форуме в Новосибирске оценили ход реализации инфраструктурных проектов

Главная Экономика
Новосибирск
17:38 22 Мая 2019
строительство, проект, форум
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сибирский транспортный форум, по традиции, является поставщиком новостей о крупнейших инвестпроектах в сфере дорожного строительства, транспорта и логистики в Новосибирской области. Не стал исключением и форум-2019, открывшийся сегодня в Экспоцентре, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе форума рассказал о том, что городская администрация готова объявить тендеры на шесть объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для будущего ледового дворца спорта. В их число входят развязка на пл. Лыщинского, расширение дамбы Октябрьского моста, плоскостная развязка вокруг дамбы, станция метро «Спортивная», благоустройство прилегающей территории и ливневая канализация. Впрочем, экономическая экспертиза по проекту станции метрополитена еще не получена.

На форуме в Новосибирске оценили ход реализации инфраструктурных проектов

«Уже есть желающие поучаствовать в строительстве, и это хорошо, поскольку будут созданы конкурентные условия для выполнения работ с хорошим качеством, кроме того, это и некоторая экономия средств», - отметил глава города.

В свою очередь, «Почта России», наконец, приступила к строительству почтово-логистического центра у аэропорта Толмачево. По словам гендиректора АО «Аэропорт Толмачево» Евгения Янкилевича, несколько дней назад подрядчик «вышел на строительную площадку». Предполагается, что работы будут проведены в течение года. В результате, «Почта России» получит помещения площадью 50 тыс. кв. м. Предполагается, что здесь будут обрабатывать до 1 млн почтовых отправлений в сутки.

О проекте впервые было объявлено еще в декабре 2014 года. В декабре 2016-го в рамках проекта была запущена в эксплуатацию автоматизированная линия для обработки 200 тыс. отправлений в сутки. Тогда предполагалось, что строительство завершится в 2018 году, но в итоге сроки пришлось сдвинуть.

В АО «Сибмост» признали, сообщили, что строительство Восточного обхода Новосибирска приносит убытки компании, которая и без того находится в сложном финансовом положении.

«Убыточность в том, что контракт по Восточному обходу от 2013 года, а сегодня железобетон обходится по смете в 19 тыс. рублей за тонну, а по факту – 53 тыс. рублей. То есть, по сути, мы доплачиваем», - сказал вице-президент «Сибмоста» Евгений Раков (цитата по информагентству «Интерфакс-Сибирь»).

Как сообщали Sibnovosti.ru, ранее сроки сдачи Восточного обхода уже сдвигались. Теперь ввести в эксплуатацию его первую очередь предполагается в 2020 году.

На форуме в Новосибирске оценили ход реализации инфраструктурных проектов

Фото: сайт АО «Сибмост»

Сибирский транспортный форум будет работать до 25 мая. Сегодня в Экспоцентре также открылась выставка TransSiberia/Translogistica.

Фото: сайт новосибирского Экспоцентра

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