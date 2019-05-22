22 мая
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Сибирь представит на ПМЭФ единый взгляд на развитие округа

Главная Экономика
Новосибирск
15:15 22 Мая 2019
ПМЭФ, сибирь, форум, развитие
версия для печати Ico_print

Сибирские регионы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) впервые представят единый взгляд на будущее развитие территории Сибирского федерального округа. Об этом сообщил сегодня полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

«На Питерском экономическом форуме мы впервые покажем «взгляд из будущего». Если все, что запланировано, будет выполнено, мы увидим Сибирь, сибирские регионы в будущем. Каждая задача, которую мы перед собой поставили, должна иметь конечный результат, и мы должны этой экспозицией показать, какой это результат будет для экономики, для жизни людей, для социальной сферы, культурной и так далее», - сказал он.

ПМЭФ-2019 пройдет в городе на Неве с 6 по 8 июня. Главная тема – «Формируя повестку устойчивого развития».

Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В России может произойти новый скачок цен на бензин

В России может произойти новый скачок цен на бензин

21 Мая 2019 г.
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин. За месяц биржевые цены на бензин уже выросли примерно на 20%.
Новости Новосибирска: В Москве состоялся Российско-Китайский деловой форум «70 лет: точки сопряжения и роста»

В Москве состоялся Российско-Китайский деловой форум «70 лет: точки сопряжения и роста»

21 Мая 2019 г.
Представили новые проекты и наметили перспективные точки сотрудничества
Новости Новосибирска: Новосибирский стартап получил приз зрительских симпатий на российском конкурсе

Новосибирский стартап получил приз зрительских симпатий на российском конкурсе

20 Мая 2019 г.
В Москве подвели итоги «Криптонит Startup Challenge»
Новости Новосибирска: Столичная компания построит ЛДС в Новосибирске

Столичная компания построит ЛДС в Новосибирске

20 Мая 2019 г.
На аукционе у ООО «ЭлинАльфа» не оказалось конкурентов
Новости Новосибирска: Новосибирская бедность потеряла 0,5%

Новосибирская бедность потеряла 0,5%

20 Мая 2019 г.
Число бедных в регионе в 2018 году сократилось на 12,5 тыс. на фоне естественной убыли
Новости Новосибирска: Пройдет капремонт участка Красного проспекта в центре Новосибирске

Пройдет капремонт участка Красного проспекта в центре Новосибирске

17 Мая 2019 г.
Работы будет вести «Новосибирскавтодор»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирске открылась выставка картин Васи Ложкина

В Новосибирске открылась выставка картин Васи Ложкина

17 Мая 2019 г.
Художник примет участие в «Ночи музеев»
Новости Новосибирска: Китай может стать крупнейшим покупателем СПГ

Китай может стать крупнейшим покупателем СПГ

17 Мая 2019 г.
Прогноз прозвучал на научно-техническом форуме «Чистая энергетика – 2019» в Пекине
Новости Новосибирска: Последний Ту-134 снят с эксплуатации в России

Последний Ту-134 снят с эксплуатации в России

21 Мая 2019 г.
Его установят в новосибирском музее
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356