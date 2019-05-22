Сибирь представит на ПМЭФ единый взгляд на развитие округа

Сибирские регионы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) впервые представят единый взгляд на будущее развитие территории Сибирского федерального округа. Об этом сообщил сегодня полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

«На Питерском экономическом форуме мы впервые покажем «взгляд из будущего». Если все, что запланировано, будет выполнено, мы увидим Сибирь, сибирские регионы в будущем. Каждая задача, которую мы перед собой поставили, должна иметь конечный результат, и мы должны этой экспозицией показать, какой это результат будет для экономики, для жизни людей, для социальной сферы, культурной и так далее», - сказал он.

ПМЭФ-2019 пройдет в городе на Неве с 6 по 8 июня. Главная тема – «Формируя повестку устойчивого развития».