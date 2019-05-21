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В России может произойти новый скачок цен на бензин

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Новосибирск
21:23 21 Мая 2019
рост, цены, топливо и азс, россия
Автор: МИА «Россия сегодня»
Источник: РБК
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Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин. За месяц биржевые цены на бензин уже выросли примерно на 20%, напоминает РБК.

Ситуация на топливном рынке страны начинает повторять события весны прошлого года, сообщил 20 мая вице-премьеру Дмитрию Козаку президент Независимого топливного союза Павел Баженов (РБК ознакомился с копией письма).

С 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%, говорится в письме Баженова.

По словам Баженова, в 2019 году нефтепереработка оказалась в кризисном состоянии. Разрыв между реальной внутренней ценой и нетбэком (экспортная цена минус налоги и транспортные издержки) достиг максимального значения в апреле 2019 года: по бензину — 23,9 тыс. руб. за тонну, по дизельному топливу — 9,2 тыс. руб. за тонну.

Если не принять срочных мер, весьма вероятна реализация сценария прошлого года, когда произошел резкий скачок и оптовых и розничных цен, предупреждает глава НТС. Чтобы избежать кризиса, Баженов предлагает правительству, в частности, вдвое снизить акцизы на топливо класса Евро 5, повысить продажи топлива на бирже и пр.

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