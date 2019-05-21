В Москве состоялся Российско-Китайский деловой форум «70 лет: точки сопряжения и роста»

В честь празднования 70-летия установления дипломатических отношений РФ и КНР состоялся форум «Российско-Китайский диалог. 70 лет: точки сопряжения и роста», в котором приняли участие порядка 90 российских и более 70 китайских компаний, а также представители органов власти России и Китая, и было принято решение о создании более 15 совместных проектов.

Участники форума, которые собрались в конгресс-центре гостиницы «Балчуг», обсудили существующие вопросы российско-китайских деловых отношений, представили новые проекты и наметили перспективные точки сотрудничества. Всего форум посетило более 1 тысячи человек.

Открыл пленарное заседание форума Уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

«Сейчас уровень отношений России и Китая находится на самом высоком уровне за весь период двусторонних отношений. Мы выступаем единым фронтом по многим международным вопросам. Товарооборот между странами растет, мы преодолели психологическую планку в 100 млрд долларов, но еще лучше, если бы такими же темпами росло и инвестиционное сотрудничество. Оно расширяется, но потенциал его еще далеко не выработан. Мы видим определенные ниши, в которые могли бы приходить китайские инвестиции в Россию, а российские - в Китай», - отметил Борис Титов.

Об актуальности мероприятия для китайских компаний рассказал директор Hainan Airlines Чжан Тхе: «Сегодня мы присутствуем на форуме, где выступает множество людей – представителей различных китайских и российских компаний. Для нас важным моментом явилось то, что здесь мы увидели не только наших уже давних друзей, но и новых, заинтересованных в сотрудничестве российских партнеров. Российское направление для компании Hainan Airlines является одним из самых перспективных. Каждый год знаменуется ростом пассажиропотока между нашими странами. Сейчас очевидно, что такая тенденция сохранится и дальше».

Выступая на пленарном заседании форума, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский призвал участников форума к балансу во взаимоотношениях между Россией и Китаем.

«В отношениях России и Китая должен соблюдаться баланс интересов. Перспективы у этих отношений есть – взаимные поставки товаров, строительство различных объектов. Китай должен понимать, что им выгоднее всего налаживать нормальные отношения с нами, внимательнее относиться к вопросам, которые мы им озвучиваем», - подчеркнул лидер ЛДПР.

Мероприятие проходило в трех локациях, где состоялись различные тематические секции. Это секция «Китайские инвестиции в РФ: взгляд китайского бизнеса на российский рынок», «Инновации: сопряжение Цифрового шелкового пути и Цифровой экономики» и «Российско-Китайская торговля: как удвоить торговый оборот до 2024 года».

В свою очередь, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, выступая на открытии форума, отметил: «Мы видим три точки роста российско-китайских торговых отношений. Главная – инвестиции. За последние несколько лет китайские партнеры инвестировали в машиностроение, биотехнологии, медицинскую промышленность. Только наш Союз за 9 лет своей работы привлек более $800 млн китайских инвестиций в российскую экономику. Второй точкой роста является наше сотрудничество в области малого и среднего бизнеса. Сейчас российскими и китайскими компаниями реализуется большое количество совместных бизнес-проектов. Третьей опорой в торговых отношениях двух стран являются инновации. Именно по этим направлениям мы и организовали секции на сегодняшнем деловом форуме».

В рамках работы секций участникам удалось договориться о совместных действиях и создании новых российско-китайских проектов. Так, реальным эффектом можно назвать факт того, что компания China Harbour Engineering и правительство Калининградской области на форуме начали диалог по участию китайского застройщика в строительстве глубоководного порта на западном побережье Балтийского моря, недалеко от поселка Янтарный. Стоимость проекта оценивается в $500 млн, он позволит увеличить количество судов и объем грузов, обеспечить повышенную конкурентоспособность порта, по сравнению с иностранными портами – соседями России на Балтике.

Российская фармацевтическая компания «Авексима» и Экспортно-Импортный банк Китая начали диалог по реализации проекта фармацевтического кластера в Московской области.

На полях форума также состоялись переговоры руководства Российского Союза Молодежи с заместителем губернатора Владимирской области о возможности запуска в регионе в 2020 году Российско-Китайского молодёжного бизнес-инкубатора.

Заместитель председателя Российского Союза Молодежи Татьяна Селиверстова на полях форума отметила: «Сегодня молодежь также заняла активную позицию в развитии экономического сотрудничества с молодыми предпринимателями Китая, РСМ активно этому содействует. Совместно со Всекитайской Федерацией Молодежи мы запустили работу двадцати четырех российско-китайских молодежных бизнес-инкубаторов, это мощная акселерационная программа, по итогам которой предприниматели создают совместные бизнес-проекты. Их стоимость сегодня оценивается более чем $ 350 млн».

Также по итогам форума достигнута договорённость с представителями правительства Ставропольского края о приеме крупной делегации Союза китайских предпринимателей в России уже в ближайшем месяце.

Всего на форуме начался диалог по 15 крупным проектам, в том числе о создании российской балетной школы в Китае, участии российских архитекторов в создании самого высокого здания в мире – «Хранитель солнца», запуске российского завода по производству мороженого в Китае и другим.

Форум «Российско-Китайский диалог. 70 лет: точки сопряжения и роста» - это первое крупное мероприятие, которое состоялось в рамках 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

В форуме приняли участие представители ряда регионов и органов власти РФ и Китая, а также более 160 компаний. Среди них: Транссертико, Saule logistics, юридическая компания «Клифф», ВТБ-регистратор, China Constraction Bank, Huawei, Vivo, CITIC Telecom, Allianz, Bank of China, Государственный банк развития Китая и другие. Партнерами мероприятия выступили компании: Vars, Mediaplus Group Russia, IQ GR, R Group, DMSTR, Saule logistics. Информационными партнерами стали: ТАСС, «Российская газета», газета «Жэньминь жибао», БРИКС TV, телеканал «Пробизнес», БМ-24, журнал «Россия и Китай», журнал «Регионы России», агентство «Стандарты и качество».

Организовали форум «Российско-Китайский диалог. 70 лет: точки сопряжения и роста» Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей̆ и Российский Союз Молодежи.