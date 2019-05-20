Новосибирский стартап получил приз зрительских симпатий на российском конкурсе

Новосибирский проект получил приз зрительских симпатий в финале «Криптонит Startup Challenge». Об итогах всероссийского конкурса технологических проектов сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новосибирский проект Chatme.ai был одним из десяти финалистов. Итоги конкурса подвели в конце минувшей недели после финала, состоявшегося на Yota Arena в Москве. Лауреат зрительских симпатий определялся по результатам голосования примерно 400 человек. В качестве приза создатели Chatme.ai получили право пройти обучение в берлинской академии BCG Digital Ventures.

Как писали Sibnovosti.ru, разработчиками Chatme.ai стали более 20 человек. В их числе, Сергей Шлыков и группа специалистов Новосибирского государственного университета. Они разработали интеллектуальные диалоговые системы для бизнеса для создания чат-ботов.

«Роботизированные ассистенты… должны распознать запрос сотрудника или клиента, проработать его, воспользовавшись данными корпоративных систем, и после этого дать исчерпывающий ответ», - описали проект в пресс-службе конкурса.

На участие в конкурсе заявилось около 350 команд.

Фото: сайт группы компаний «Криптонит»