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Новосибирский стартап получил приз зрительских симпатий на российском конкурсе

Главная Экономика
Новосибирск
19:20 20 Мая 2019
старт, проект, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский проект получил приз зрительских симпатий в финале «Криптонит Startup Challenge». Об итогах всероссийского конкурса технологических проектов сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новосибирский проект Chatme.ai был одним из десяти финалистов. Итоги конкурса подвели в конце минувшей недели после финала, состоявшегося на Yota Arena в Москве. Лауреат зрительских симпатий определялся по результатам голосования примерно 400 человек. В качестве приза создатели Chatme.ai получили право пройти обучение в берлинской академии BCG Digital Ventures.

Как писали Sibnovosti.ru, разработчиками Chatme.ai стали более 20 человек. В их числе, Сергей Шлыков и группа специалистов Новосибирского государственного университета. Они разработали интеллектуальные диалоговые системы для бизнеса для создания чат-ботов.

«Роботизированные ассистенты… должны распознать запрос сотрудника или клиента, проработать его, воспользовавшись данными корпоративных систем, и после этого дать исчерпывающий ответ», - описали проект в пресс-службе конкурса.

На участие в конкурсе заявилось около 350 команд.  

Фото: сайт группы компаний «Криптонит»


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