20 мая
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Столичная компания построит ЛДС в Новосибирске

Главная Экономика
Новосибирск
18:07 20 Мая 2019
строительство, хоккей, аукцион
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Московское ООО «ЭлинАльфа» оказалось единственным претендентом на право строительства в Новосибирске ледового дворца спорта (ЛДС). Об итогах аукциона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, заказчиком строительства выступает ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства». Лот был выставлен со стартовой ценой 5,76 млрд руб.

«Контракт с единственным участником электронного аукциона ООО «ЭлинАльфа» заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном ст. 83.2 Закона о контрактной системе», - говорится в протоколе рассмотрения единственной заявки, опубликованной на сайте единой информационной системы в сфере госзакупок.

На сайте компании указывается, что ранее в Сибири она работала только в Красноярском крае. В числе сданных ею объектов к Универсиаде-2019 – ледовая арена.

ЛДС строится к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство, как указывается в документации торгов, предстоит завершить к 15 декабря 2021 года.


На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирский стартап получил приз зрительских симпатий на российском конкурсе

Новосибирский стартап получил приз зрительских симпатий на российском конкурсе

20 Мая 2019 г.
В Москве подвели итоги «Криптонит Startup Challenge»
Новости Новосибирска: Новосибирская бедность потеряла 0,5%

Новосибирская бедность потеряла 0,5%

20 Мая 2019 г.
Число бедных в регионе в 2018 году сократилось на 12,5 тыс. на фоне естественной убыли
Новости Новосибирска: Пройдет капремонт участка Красного проспекта в центре Новосибирске

Пройдет капремонт участка Красного проспекта в центре Новосибирске

17 Мая 2019 г.
Работы будет вести «Новосибирскавтодор»
Новости Новосибирска: Экспорт новосибирского зерна может достичь 600 тыс. тонн

Экспорт новосибирского зерна может достичь 600 тыс. тонн

16 Мая 2019 г.
Прошло окружное совещание о перспективах вывоза сибирского зерна нового урожая
Новости Новосибирска: В Новосибирской области расчищают дорогу беспилотным такси

В Новосибирской области расчищают дорогу беспилотным такси

16 Мая 2019 г.
Идет процедура согласования такой возможности с ГИБДД и властями
Новости Новосибирска: СГК потратит на подготовку теплосетевого комплекса к следующему отопительному сезону 5 млрд рублей

СГК потратит на подготовку теплосетевого комплекса к следующему отопительному сезону 5 млрд рублей

15 Мая 2019 г.
В каждом регионе присутствия созданы диагностические группы для оценки состояния сетей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Губернатор Новосибирской области отчитался о доходах за 2018 год

Губернатор Новосибирской области отчитался о доходах за 2018 год

18 Мая 2019 г.
Декларация опубликована на сайте правительства
Новости Новосибирска: Новосибирский волейбольный центр изменит схему транспорта и окружающую территорию

Новосибирский волейбольный центр изменит схему транспорта и окружающую территорию

15 Мая 2019 г.
Спортивный объект должен быть сдан в эксплуатацию в мае 2020 года
Новости Новосибирска: Минздрав РФ уволил директора новосибирской «Клиники Мешалкина»

Минздрав РФ уволил директора новосибирской «Клиники Мешалкина»

17 Мая 2019 г.
Александр Караськов проработал на этом посту 20 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356