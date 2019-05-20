Столичная компания построит ЛДС в Новосибирске

Московское ООО «ЭлинАльфа» оказалось единственным претендентом на право строительства в Новосибирске ледового дворца спорта (ЛДС). Об итогах аукциона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, заказчиком строительства выступает ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства». Лот был выставлен со стартовой ценой 5,76 млрд руб.

«Контракт с единственным участником электронного аукциона ООО «ЭлинАльфа» заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном ст. 83.2 Закона о контрактной системе», - говорится в протоколе рассмотрения единственной заявки, опубликованной на сайте единой информационной системы в сфере госзакупок.

На сайте компании указывается, что ранее в Сибири она работала только в Красноярском крае. В числе сданных ею объектов к Универсиаде-2019 – ледовая арена.

ЛДС строится к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство, как указывается в документации торгов, предстоит завершить к 15 декабря 2021 года.