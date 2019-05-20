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Новосибирская бедность потеряла 0,5%

Главная Экономика
Новосибирск
16:29 20 Мая 2019
население, бедность, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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Число бедных жителей Новосибирской области по итогам прошлого года сократилось, по сравнению с 2017-м, на 12,5 тыс. человек или 0,5%. О результатах подсчета, проведенного Новосибирскстатом, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

К бедным в этом исследовании относятся люди, чей доход меньше прожиточного минимума. По данным ведомства, таких на конец прошлого года насчитывалось 446,1 тыс. человек или 16% населения области. Среднедушевой доход в это группе составил 6,4 тыс. руб. в месяц.

Итоги 2018 года по естественному движению населения Новосибирской области характеризуются сокращением рождаемости, ростом смертности и естественной убыли населения.

Впрочем, стоит отметить, что в целом в регионе в прошлом году была зафиксирована естественная убыль населения. Она сократила число новосибирцев на 3,5 тыс. человек. Для сравнения, в 2016 году имел место естественный прирост, а год спустя – убыль на 1,4 тыс. человек.

Пока в плане численности населения Новосибирскую область выручает миграция. В прошлом году сюда приехало на 8 тыс. человек больше, чем ее покинуло.

Фото: pixabay.com


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