Пройдет капремонт участка Красного проспекта в центре Новосибирске

В этом году в Новосибирске капитально отремонтируют участок главной городской магистрали – Красного проспекта. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Участок находится в самом центре Новосибирска. Он ограничен ул. Максима Горького и Колыванской. Это примерно 1 км. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, работы, согласно результатам аукциона, проведет ОАО «Новосибирскавтодор».

Кроме того, в ходе муниципального аукциона определились подрядчики, получившие право провести реконструкцию дорожного полотна еще на ряде улиц. На ул. 2-й Станционной также будет работать «Новосибирскавтодор», на ул. Кедровой – ООО «СоюзДорСтрой», на Гусинобродском шоссе – ООО «Дорсиб Плюс».

В общей сложности, подрядчики получат за эти четыре объекта 928,4 млн руб. В пресс-центре отметили, что работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: сайт ОАО «Новосибирскавтодор»