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Сибирское зерно подталкивают к китайской границе

Главная Экономика
Новосибирск
21:39 16 Мая 2019
экспорт, совещание, зерно
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На очередном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планируется встреча губернаторов регионов Сибирского федерального округа (СФО) с представителями COFCO Group – крупнейшего китайского производителя продуктов питания. Речь на ней пойдет о возможности организации совместного для сибиряков канала экспорта зерна в КНР, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru Валерий Лавский.

О том, что такая встреча может состояться, сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло сообщил на проведенном им сегодня совещании. Оно было посвящено проблеме использования экспортного потенциала СФО в рамках реализации проекта «Новый сухопутный зерновой коридор «Россия – Китай».

Сибирское зерно подталкивают к китайской границе

Фото: сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе

«На форум мы должный выйти с какой-то цифрой», - предложил полпред участникам совещания.

Сергей Меняло имел ввиду, что сибирские регионы должны совместно гарантировать экспорт определенного объема зерна для достижения долгосрочной договоренности с COFCO Group о поставках.

Напомним, что цифры роста экспорта зерна до 2024 года фигурируют в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт», обязательному к исполнению. Предполагается, что вывоз зерна за границу РФ за пять лет должен возрасти до 54,6 млн т в год. Среди основных направлений экспорта указаны Китай и Юго-Восточная Азия. В прошлом году в регионах СФО было собрано 15 млн т зерновых, включая 9,5 млн т пшеницы. По оценке полпреда, Сибирь способна «безболезненно» вывозить до 5 млн т пшеницы в год.

Представители регионов согласились с тем, что встреча с руководством COFCO Group может активизировать зерновой экспорт, но цифры называли осторожно. Новосибирский вице-губернатор Александр Дубовицкий сообщил, что область сможет обещать 600 тыс. т. В Хакасии речь идет об объеме на уровне 70 тыс. т. Кузбасс оценил свои возможности в 100-120 тыс. т.

Другие регионы были менее конкретны. Красноярский край «будет готов к этому времени (к встрече с COFCO Group – Sibnovosti.ru) представить свои предложения».  Томский вице-губернатор Андрей Кнорр заметил, что в плане сельскохозяйственного экспорта регион решил сосредоточиться на продукции глубокой переработки и органической продукции.

«Обеспечим внутреннюю переработку, остальное все отдадим», - пообещал, в свою очередь, представитель правительства Алтайского края.

Сибирское зерно подталкивают к китайской границе

Фото: сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе

Впрочем, больше разногласий вызвал способ проведения экспортных операций с Китаем. Гендиректор ООО «Забайкальский зерновой терминал» Карен Овсепян напомнил о проекте строительства зернового железнодорожного терминала в Забайкалье у границы с КНР для обслуживания перевалки объемом 8 млн т в год. Для экспорта зерновых культур свыше 4 млн т, по его словам, требуется построить семь дополнительных элеваторов.

Сибирское зерно подталкивают к китайской границе

Фото: сайт ООО «Забайкальский зерновой терминал»

Сергей Меняйло поддержал идею создания такого логистического канала. По его мнению, он позволит аккумулировать зерно сибирских производителей, вошедших в консорциум, и продавать его крупными партиями. Кроме того, подобное объединение, считает полпред, не позволит трейдерам диктовать цены сельхозпроизводителям.

«Мы – сельхозпроизводители. Мы сели, договорились между собой, свезли все свое зерно в одно или несколько мест хранения… Поехали на форум… Все вмести сели, договорились с Китаем: вот, у нас есть 5 или 4 млн т зерна, мы его готовы продать за такую-то цену. Договорились по цене, отправили, получили деньги, разделили…», - описал такую схему сибирский полпред.  

Но горячей поддержки участников совещания она не получила. Они напомнили, что проект забайкальского терминала был представлен еще в 2015 году, но до сих пор до его строительства дело не дошло. За это время китайская сторона построила два огромных терминала в Маньчжурии. По словам гендиректора ЗАО «Орбита» из Алтайского края Алексея Мельникова, эти терминалы способны «высосать» всю экспортную продукцию сибирских сельхозпроизводителей. Кроме того, Китай заинтересован в пшенице высокого класса Hi-pro, а здесь возможности Сибири ограничены.

«К питерскому форуму определитесь с объемами, которые предварительно мы можем подтвердить. Хотя бы на какие-то предварительные договоренности пойти. Чтобы понять, как дальше двигаться», - обратился полпред, закрывая совещание, к его участникам.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. По словам Сергей Меняйло, сибирские регионы впервые будут представлены на форуме на одном стенде под эгидой СФО и межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».


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