Экспорт новосибирского зерна может достичь 600 тыс. тонн

Новосибирская область может направить на экспорт 600 тыс. т зерна урожая 2019 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Об этом стало известно в ходе состоявшегося сегодня профильного совещания регионов Сибирского федерального округа (СФО).

Совещание провел сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло. О перспективах новосибирского зернового экспорта ему сообщил вице-губернатор Александр Дубовицкий.

- Какой объем зерна на экспорт в этом году может подтвердить Новосибирская область? – спросил полпред вице-губернатора. - Около 600 тыс. т, - последовал ответ.

Ранее министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко говорил о том, что за пределы Новосибирской области вывезено свыше 670 тыс. т зерна урожая 2018 года, в том числе, было экспортировано 360 тыс. т.

По мнению полпреда Сергея Меняйло, суммарный экспорт зерновых из СФО может быть доведен до 5 млн т в год. В прошлом году суммарный урожай регионов округа составил около 15 млн т, из этого объема на пшеницу приходится 9,5 млн т.