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Экспорт новосибирского зерна может достичь 600 тыс. тонн

Главная Экономика
Новосибирск
19:02 16 Мая 2019
зерно, экспорт, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Новосибирская область может направить на экспорт 600 тыс. т зерна урожая 2019 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Об этом стало известно в ходе состоявшегося сегодня профильного совещания регионов Сибирского федерального округа (СФО).

Совещание провел сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло. О перспективах новосибирского зернового экспорта ему сообщил вице-губернатор Александр Дубовицкий.

- Какой объем зерна на экспорт в этом году может подтвердить Новосибирская область? – спросил полпред вице-губернатора.

- Около 600 тыс. т, - последовал ответ.

Ранее министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко говорил о том, что за пределы Новосибирской области вывезено свыше 670 тыс. т зерна урожая 2018 года, в том числе, было экспортировано 360 тыс. т.

По мнению полпреда Сергея Меняйло, суммарный экспорт зерновых из СФО может быть доведен до 5 млн т в год. В прошлом году суммарный урожай регионов округа составил около 15 млн т, из этого объема на пшеницу приходится 9,5 млн т.


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