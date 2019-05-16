В Новосибирской области расчищают дорогу беспилотным такси

Беспилотные такси могут быть протестированы в Новосибирской области. В настоящее время идет процедура согласования эксперимента, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В 2018 году между правительством Новосибирской области и компанией «Яндекс» было заключено соглашение о взаимодействии. Сейчас компания «Яндекс» как раз в Москве вывела первые беспилотные автомобили. В данный момент мы как раз в диалоге на предмет тестирования автомобилей в Новосибирской области», - приводит ТАСС слова председателя правления Ассоциации таксомоторных перевозчиков Сибири Ирины Зариповой.

Речь, по ее словам, идет о нескольких беспилотных такси. Согласование необходимо с Госавтоинспекцией и властями. По прогнозу госпожи Зариповой, переговоры могут завершиться к осени 2019 года.

Как сообщали Sibnovosti.ru, беспилотный автомобиль также разрабатывает альянс «Техническое зрение» в соседнем Томске. В ноябре прошлого года томский губернатор Сергей Жвачкин предложил предоставить региону разрешение на использование беспилотных автомобилей в качестве эксперимента. Кроме того, на этой неделе стало известно о том, что в 2019 году в Томской области в уборке урожая зерновых будут задействованы беспилотные комбайны ГК Cognitive Technologies.

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