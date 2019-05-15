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СГК потратит на подготовку теплосетевого комплекса к следующему отопительному сезону 5 млрд рублей

Главная Экономика
Новосибирск
20:22 15 Мая 2019
совещание, ремонт, теплоснабжение
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирская генерирующая компания (СГК) вложит в подготовку теплосетевого хозяйства к отопительному сезону 2019-2020 годов во всех регионах своего присутствия 5 млрд руб. Об этом сообщил сегодня заместитель директора дивизиона «Тепло» СГК Антон Баев.

Антон Баев принял участие в совещании по вопросам подготовки регионов Сибирского федерального округа к очередному осенне-зимнему периоду. Его провел в Новосибирске полпред президента Сергей Меняйло.

По данным представителя СГК, большая часть расходов придется на замену участков теплотрасс. В общей сложности предстоит заменить и реконструировать 114 км труб. Кроме того, заложены средства на замену насосного оборудования, оборудование, технику, ликвидацию последствий возможных аварий и др.

«Сейчас наша задача – качественно провести гидравлические испытания. В каждом регионе присутствия созданы диагностические группы для оценки состояния сетей, ведем диагностику», - сказал Антон Баев, отвечая на вопрос полпреда о работе, которую проводит СГК в Сибири.

Он уточнил, что диагностика теплотрасс проводится различными способами, включая внутритрубный. Также используются ультразвуковой и магнитный методы. Для проведения ремонтных работ компания продолжит закупку необходимой техники. В ближайшей перспективе – приобретение около 40 единиц.

«Сейчас мы плотно работаем с Новосибирской областью по теплоснабжению с компанией СГК. Есть уже схема теплоснабжения Новосибирска … На этой схеме четко нанесено, есть понимание износа сетей и понимание участков риска», - сообщил сибирский полпред участникам совещания.

Износ тепловых сетей в Новосибирске составляет не менее 60%. Ранее в СГК сообщали о том, что при подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов компания готова инвестировать в ремонты теплосетей в Новосибирске 721 млн руб. Это примерно в полтора раза больше, чем было потрачено при подготовке к уже завершившемуся отопительному сезону (479 млн руб.). В городе предстоит отремонтировать 22 км теплосетей.

В настоящее время отопительный сезон завершен в Новосибирской области и Алтайском крае. В других регионах деятельности СГК он продолжается, причем в столице Хакасии Абакане был возобновлен.

Фото: сайт Сибирской генерирующей компании


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