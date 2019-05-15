Новосибирский волейбольный центр изменит схему транспорта и окружающую территорию

Схема движения общественного транспорта по ул. Ипподромской в Новосибирске изменится, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Коррективы внесут в связи со строительством на ее пересечении с ул. Фрунзе регионального волейбольного центра.

О решении, касающемся автобусного движения, было объявлено сегодня в ходе совещания на строительной площадке центра. В нем приняли участие новосибирский губернатор Андрей Травников, мэр Анатолий Локоть и президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

Как сообщали Sibnovosti.ru, к строительству объекта из двух блоков приступили летом прошлого года. Его общая площадь составит 20 тыс. кв. м. Спортивный комплекс предполагается сдать в эксплуатацию уже через год.

Поручение пересмотреть схему движения глава города дал департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Она должна стать удобной для посетителей волейбольного центра. Кроме того, по словам губернатора, изменения претерпят документы территориального планирования. Это позволит построить поблизости жилые и общественно-административные здания, гостиницу.

Фото: страница губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в соцсети Facebook