Введение наблюдения может сказаться на графике работы новосибирского «Сибмоста»

Введение процедуры наблюдения в новосибирском АО «Сибмост» может сказаться на сроках выполнения им работ на различных объектах. Во всяком случае, этого не исключает руководство Новосибирской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Арбитраж Новосибирской области ввел наблюдение 13 мая. Как писали Sibnovosti.ru, дело о банкротстве одной из крупнейших новосибирских компаний строительной отрасли суд рассматривает с 2016 года. Десятки кредиторов предъявили требования в общей сложности примерно на 8 млрд руб.

«Сегодня я не вижу каких-то серьезных рисков для продолжения процедуры банкротства в отношении «Сибмоста», хотя надо признать, что сохраняются риски по невыполнению графиков работ … Это объекты не только в Новосибирской области ... Темпы работ, которые компания показывает, не устраивают ни меня, ни моих коллег в других субъектах», - сказал сегодня губернатор Андрей Травников, комментируя ситуацию.

Напомним, в Новосибирской области «Сибмост» занимается, в частности, строительством Восточного обхода Новосибирска. На эти работы в 2019 году должно быть выделено 1 млрд руб. В соседней Кемеровской области новосибирская компания строит автомобильный обход Мариинска. Здесь работы необходимо завершить к августу 2020 года, когда город будет отмечать свое 300-летие.

Представитель «Сибмоста» сказал «Коммерсантъ-Сибирь», что компания будет предпринимать усилия для финансового оздоровления.

Фото: сайт АО «Сибмост»