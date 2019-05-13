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Новосибирская мэрия продает долгострой на улице Титова

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Новосибирск
12:39 13 Мая 2019
дом, аукцион, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мэрия Новосибирска выставила на продажу недостроенный многоквартирный дом на ул. Титова. Об условиях аукциона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Согласно объявлению муниципалитета, площадь недостроенного объекта составляет 8,4 тыс. кв. м. Работы к настоящему времени выполнены только на 11%.

По данным специализированного сайта www.n-s-k.net, на ул. Титова,248 возводится девятиэтажный кирпичный дом. Застройщиком указано МКУ «Управление капитального строительства».

Стартовая цена установлена в размере 9,4 млн руб. Но победитель аукциона должен будет выкупить занимаемый домом земельный участок площадью 1,5 га. У участка фиксированная цена – 22,3 млн руб.

Аукцион назначен на 31 мая 2019 года.

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