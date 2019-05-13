Новосибирская мэрия продает долгострой на улице Титова

Мэрия Новосибирска выставила на продажу недостроенный многоквартирный дом на ул. Титова. Об условиях аукциона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Согласно объявлению муниципалитета, площадь недостроенного объекта составляет 8,4 тыс. кв. м. Работы к настоящему времени выполнены только на 11%.

По данным специализированного сайта www.n-s-k.net, на ул. Титова,248 возводится девятиэтажный кирпичный дом. Застройщиком указано МКУ «Управление капитального строительства».

Стартовая цена установлена в размере 9,4 млн руб. Но победитель аукциона должен будет выкупить занимаемый домом земельный участок площадью 1,5 га. У участка фиксированная цена – 22,3 млн руб.

Аукцион назначен на 31 мая 2019 года.