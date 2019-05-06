«Стелла» из «Изумрудного города» выглядит на 308,9 млн рублей

Недостроенный жилой дом на ул. Есенина в Новосибирске оценен в 308,9 млн руб. Его возведением занималась компания «Совелл», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

26-этажный жилой дом должен был стать частью жилого комплекса «Изумрудный город». Первые два дома комплекса – «Гудвин» и «Виллина» – сдало в эксплуатацию АО «Совинтех». Но третий дом – «Стелла», застройщиком которого указана компания «Совелл», – так и не был завершен. В мае 2018 года ООО «Совелл» было признано банкротом по заявлению частного лица.

Оценку долгостроя проводило ООО «Оценочная компания «ПрофКонсалт». По его данным, конструктив здания к настоящему времени возведен на 22 этажа, готовность объекта составляет 55%. Автостоянка (она должна занимать три первые этажа) готова на 90%.

«Учитывая физическое состояние, конструктивное решение и техническую оснащенность объекта, объект оценки, после завершения строительно-отделочных работ будет пригоден для использования в качестве многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения, автостоянкой», - сделал вывод оценщик.

В итоговую цену вошло и право аренды земельного участка площадью около 5,5 тыс. кв. м.

Фото: отчет об оценке ООО «Оценочная компания «ПрофКонсалт»