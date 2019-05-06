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Ученые ИНГГ: на границе Новосибирской и Томской областей стоит поискать углеводороды

Главная Экономика
Новосибирск
14:49 6 Мая 2019
нефть, институт, карта
Автор: Sibnovosti.ru
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На границе Новосибирской и Томской областей могут находиться еще неоткрытые залежи углеводородов. К такому выводу пришла группа сотрудников новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы института, специалисты ИНГГ изучили состав подземных вод в Межовском нефтегазоносном районе. Как утверждают ученые, вблизи залежей углеводородов значительно возрастают концентрации йода, брома, бора и ряда других элементов. В результате были подготовлены четыре карты перспектив нефтегазоносности отложений на севере Новосибирской и юге Томской областей. В их числе, высокоперспективные.

«Следующей задачей специалистов может стать конкретная оценка объемов нефти, которые могут быть получены на стыке Новосибирской и Томской областей. Сотрудники ИНГГ СО РАН могут выполнить эту работу, если к ней будет интерес со стороны добывающих компаний или региональных властей», - говорится в сообщении института.

К настоящему времени геологи насчитывают в этом районе около 20 месторождений и 40 залежей углеводородов. Наиболее крупными являются Верх-Тарское нефтяное месторождение в Новосибирской области (его разрабатывает «Новосибирскнефтегаз») и Нижнетабаганское газоконденсатное в Томской (на нем работает «Томскнефть»).

Ранее в ИНГГ прогнозировали, что объем добычи нефти в Восточной Сибири и Якутии может достичь пика в 2023 году, после чего пойти на спад. Прогноз обусловлен тем, что разработка крупных залежей, открытых в 1980-е годы, уже вышла на проектную мощность. Речь идет, прежде всего, о Ванкорском месторождении в Красноярском крае, Верхнечонском в Иркутской области и Талаканском в Республике Саха (Якутия).

Фото: pixabay.com

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