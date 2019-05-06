Новосибирская область оказалась лучшей в Сибири по развитию ГЧП

Центр развития государственно-частного партнерства и Фонд Росконгресс составили новый рейтинг регионов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Среди сибирских регионов выше всех в нем оказалась Новосибирская область, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Рейтинг был представлен в Москве на инфраструктурном конгрессе «Российская неделя государственно-частного партнерства – 2019». По данным его составителей, они учитывали несколько факторов. В их числе, нормативно-правовое обеспечение ГЧП, опыт в этой сфере, а также развитость институциональной среды.

Новосибирская область заняла седьмое место с показателем 85,3%. Любопытно, что все шесть субъектов федерации, которые оказались выше нее, показали одинаковый результат – 90%. В тройку лучших среди регионов Сибирского федерального округа попали также Иркутская область (82,6% и 12-е место) и Красноярский край (80,2% и 13-е место).

Хуже всего в Сибири обстоят дела с ГЧП в Туве. Она с показателем 17,7% заняла 82-е место из 85.

Фото: сайт правительства Новосибирской области