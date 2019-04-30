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Масштабные инвестпроекты должны ускорить решение проблем новосибирских дольщиков

Главная Экономика
Новосибирск
11:56 30 Апреля 2019
строительство, обманутые дольщики, министр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Благодаря масштабным инвестиционным проектам в сфере жилищного строительства в Новосибирской области, обманутые дольщики должны до конца года получить 200 квартир. О перспективах решения этой проблемы сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным министра строительства региона Ивана Шмидта, «в работе» в настоящее время находится 11 таких проектов.

Практика масштабных инвестиционных проектов позволяет застройщику получить землю в аренду без торгов. Со своей стороны, он предоставляет обманутым дольщикам часть квартир и вкладывается в завершение долгостроя. В масштабных инвестпроектах участвуют такие застройщики, как «Вира-Строй», МЖК «Энергетик» и др.

Обманутые дольщики – одна из острых социальных проблем в Новосибирской области. Статус «проблемных» здесь получили 57 строящихся домов. В реестр обманутых дольщиков занесено почти 1,5 тыс. человек.

«Задача стоит решить проблему за 2-3 года, но мы очень надеемся (сделать это раньше – ИФ)», - процитировал Ивана Шмидта «Интерфакс-Сибирь».

Как сообщали Sibnovosti.ru, в первом квартале 2019 года в регионе введено в строй 246,6 тыс. кв. м жилья. Это на 24,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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