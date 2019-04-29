ФАС нашла нарушения в деятельности новосибирского регоператора в сфере ТКО

У антимонопольщиков есть претензии к деятельности ООО «Экология-Новосибирск», которое является единственным в Новосибирской области региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Экология-Новосибирск». По данным ведомства, новосибирский регоператор в двух случаях (из шести) произвел закупку у единственного подрядчика на оказание услуг по перевозке ТКО.

В сообщении ведомства не уточняется, о каких именно закупках идет речь. Согласно сообщению на сайте ФАС, рассмотрение дела назначено на 14 мая 2019 года.

В конце минувшей недели новосибирский губернатор Андрей Травников заявил, что считает целесообразным замедлить ход реформы обращения с ТКО. По его словам, в реализации реформы возникли сложности. В частности, регоператор приступил к работе не во всех населенных пунктах. Претензии к ходу реформы высказали и депутаты заксобрания Новосибирской области от «Единой России» на круглом столе «Переход на новую систему обращения с ТКО». Он прошел также на прошлой неделе.

«Вы сегодня говорите о том, что нет в области необходимой инфраструктуры для сбора мусора – баков, мусорных площадок и так далее. Но когда вы заявлялись на конкурс, вы думали об этом? Вы предложили свои услуги, а сегодня говорите, что не справляетесь. Сегодня мы с вами в формате диалога, а на сессии Законодательного собрания спрос с вас будет другой», - процитировал сайт заксобрание вице-спикера Валерия Ильенко.

Фото: сайт Федеральной антимонопольной службы