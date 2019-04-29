Посылки из-за рубежа в Сибирь принесли больше таможенных платежей

Изменение правил расчетов при получении товаров из-за рубежа по почте привело к резкому росту таможенных платежей в этом сегменте. Это следует из подсчетов, проведенных Сибирским таможенным управлением (СТУ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В СТУ подвели итоги таможенного оформления товаров для личного пользования, которые были получены в международных почтовых отправлениях, за первый квартал 2019 года. Как выяснилось, физлица уплатили 3,26 млн руб. Для сравнения, объем платежей в последнем квартале прошлого года составил лишь 0,97 млн руб.

«Одной из основных причин увеличения суммы таможенных платежей… является снижение с 1 января 2019 года стоимостных норм беспошлинного ввоза товаров, прибывших в адрес физического лица в течение одного календарного месяца», - прокомментировала ситуацию начальник отдела таможенных платежей СТУ Елена Юринская.

Напомним, что с 1 января 2019 года порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях снизился вдвое – с €1 тыс. до €500. В случае превышения нормы необходимо заплатить 30% от суммы превышения, но не менее €4 за 1 кг.

Как ранее писали Sibnovosti.ru, 98% всех отправлений, которые проходят через новосибирский терминал международного пункта почтового обмена – посылки из китайских интернет-магазинов. В конце прошлого года почтовики составили описание среднестатистической посылки: это пакет весом 410 гр со стоимостью в районе €15.