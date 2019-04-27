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На форуме в Пекине Владимир Путин рассказал о развитии железных дорог в Сибири

Главная Экономика
Новосибирск
17:03 27 Апреля 2019
путин, китай, железные дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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Объем грузоперевозок по Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожным магистралям к 2025 году составит 210 млн т в год. О планах по развитию транспортной инфраструктуры в восточной части России сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О перспективах транспортных коридоров, связывающих Европу, Россию и Азию, президент РФ Владимир Путин рассказал на заседании круглого стола в рамках форума «Один пояс один путь». Форум завершил свою работу в Пекине. Выступление главы России опубликовано на сайте президента.

«Мы последовательно модернизируем Транссибирскую и Байкало-Амурскую железнодорожные магистрали, которые связывают европейскую часть России с Дальним Востоком. Планируем к 2025 году в полтора раза повысить их пропускную способность, а объемы ежегодно перевозимых грузов увеличить до 210 миллионов тонн», - сказал Владимир Путин в своем выступлении.

Кроме того, президент отметил, что Россия рассматривает возможность состыковать Северный морской путь с «Морским шелковым путем», который развивает КНР. Владимир Путин считает, что таким образом удастся создать глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой.

Как писали Sibnovosti.ru, второй Северомуйский тоннель в Бурятии протяженностью 18 км увеличит пропускную способность участка БАМа до 100 млн т грузов в год. Целесообразность его строительства обсуждалась в августе прошлого года в Кемерове на заседании президентской комиссии по ТЭК.

Фото: сайт президента РФ

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