Недвижимость новосибирского «Холидея» продают за 600 млн рублей

Активы одного из крупнейших сибирских ритейлеров – новосибирского ООО «Компания Холидей» – выставлены на продажу. Об условиях предстоящего аукциона по реализации имущества банкрота сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сообщение о предстоящий торгах разместил их организатор – ООО «Гарда Ком». В один лот внесены многочисленные объекты недвижимости ритейлера. Они расположены в Алтайском крае, а также в Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях. Причем, объектов в Новосибирске только два: на ул. Зорге и на ул. Адриена Лежена.

Стартовая цена лота установлена в размере 600 млн руб. Аукцион назначен на 11 июня, заявки на него можно подавать с 29 апреля.

Процедуру наблюдения в ООО «Компания Холидей» арбитражный суд Новосибирской области ввел летом 2018 года по иску ООО «КарДо». Конкурсное производство сменило ее в феврале 2019 года.

«Восстановление платежеспособности должника невозможно, поскольку безубыточная деятельность должника при текущем объеме выручки от реализации продукции невозможна, так как объем продаж необходимый для того, чтобы предприятие могло покрыть расходы, не получая прибыли невозможен», - говорилось в решении арбитража.

В суде также отмечали, что для безубыточной деятельности «Компания Холидей» должна была иметь выручку не менее 55,2 млрд руб. в год, а по итогам 9 месяцев. 2018 года она составила 17,21 млрд руб.

К моменту вынесения решения о банкротстве в реестр требований к ритейлеру были внесены требования на 14,31 млрд руб.