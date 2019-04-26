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Переход на метод «альтернативной котельной» нашел поддержку в Минэнерго РФ

Главная Экономика
Новосибирск
16:34 26 Апреля 2019
компания, теплоснабжение, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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Всероссийское совещание по прохождению отопительного сезона 2018/2019 года прошло в Москве. В нем, в частности, приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак и министр строительства Владимир Якушев.

«Несмотря на все сложности, которые есть, несмотря на проблемы, которые были озвучены в части тарифообразования, надо переходить, безусловно, на долгосрочный тариф, более активно регионам использовать метод "альтернативной котельной"», - подвел один из итогов обсуждения Александр Новак.

Переход на метод «альтернативной котельной» нашел поддержку в Минэнерго РФ

Своими выводами глава Минэнерго поддержал позицию Сибирской генерирующей компании (СГК) и «Т плюс», высказанную в ходе совещания. Их руководители говорили о необходимости более широкого, быстрого и активного распространения практики «альткотельной». Напомним, она представляет собой универсальный метод расчета цены на тепловую энергию, при котором устанавливается только ее предельный уровень. Он рассчитывается исходя из стоимости строительства и эксплуатации нового источника тепла, а итоговая цена на тепловую энергию определяется по соглашению сторон. Использование «альткотельной» стимулирует производителей энергии к масштабным инвестициям в инфраструктуру, так как гарантирует возврат вложений.

В СГК считают, что долгосрочное регулирование тарифов позволит радикально изменить подход к ремонту теплосетей – перейти от использования «пластыря» к «хирургии». В свою очередь, это изменит нынешнюю тенденцию, когда аварийность в сетях растет ежегодно на 5-6%. 

«Это ни в коем случае не нормальная ситуация. Нужна «хирургия». Чтобы развернуть ситуацию с ростом аварийности, нужна плановая замена теплосетей», - отметил гендиректор СГК Степан Солженицын.

В практике самой СГК на основе «альтернативной котельной» регулируются цены на тепловую энергию в Рубцовске – третьем по численности населения городе Алтайского края. Перейти на новую систему планирует столица этого региона Барнаул. В Новосибирской области также говорят о необходимости масштабных инвестиций в теплосети.

В начале апреля Степан Солженицын рассказал руководителям Новосибирской области и Новосибирска о преимуществах «альтернативной котельной» на форуме «Городские технологии». Участники форума говорили о необходимости масштабной программы ремонтов с привлечением частных инвестиций.

Переход на метод «альтернативной котельной» нашел поддержку в Минэнерго РФ

Заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Леонид Выголов привел данные, согласно которым, в требующем ремонта состоянии находится 63% новосибирских теплосетей.

«На уровне федеральном денег нет и не будет… Без опоры на частные средства проблему не решить», - заявил, в свою очередь, эксперт Василий Поливанов.

В случае, если все города присутствия СГК будут использовать метод «альтернативной котельной», компания готова инвестировать в тепловое хозяйство 48 млрд руб. в течение ближайших пяти лет. В случае сохранения текущего регулирования эта сумма окажется в восемь раз меньше – 6 млрд руб.

Переход на метод «альтернативной котельной» нашел поддержку в Минэнерго РФ

По материалам Сибирской генерирующей компании

Фото: сайт Министерства энергетики РФ, пресс-служба СГК

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