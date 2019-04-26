В Сибири зафиксировали падение экспорта лесоматериалов

Экспорт лесоматериалов из Сибири стал сокращаться, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Изменение тренда зафиксировало Сибирское таможенное управление (СТУ).

В ведомстве подвели итоги экспорта леса в первом квартале 2019 года в зоне действия управления. По данным таможенников, его объем составил $634,7 млн. Это на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В СТУ объясняют этот факт резким падением объема вывоза за рубеж «кругляка».

«Снижение стоимостного объема экспорта обусловлено снижением поставок необработанных лесоматериалов на 22,3% в физическом и на 23,4% в стоимостном объеме. При этом количество обработанной древесины выросло на 9,9% в физическом и 2,2% в стоимостном объеме», - отметил заместитель начальника СТУ – начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

Между тем, по итогам 2018 года экспорт лесоматериалов из Сибири достиг $2,74 млрд. Это означало превышение результата 2017 года на 2,8%. Объем «кругляка» в прошлом году также сокращался.

Напомним, с начала 2019 года в РФ введены ограничения на экспорт бревен из березы. Они будут действовать в первом полугодии. В марте этого года иркутский губернатор Сергей Левченко предложил установить с 1 января 2020 года запрет на вывоз из страны любого «кругляка».