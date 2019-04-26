26 апреля
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Сибири зафиксировали падение экспорта лесоматериалов

Главная Экономика
Новосибирск
12:01 26 Апреля 2019
лес, экспорт, таможня
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Экспорт лесоматериалов из Сибири стал сокращаться, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Изменение тренда зафиксировало Сибирское таможенное управление (СТУ).

В ведомстве подвели итоги экспорта леса в первом квартале 2019 года в зоне действия управления. По данным таможенников, его объем составил $634,7 млн. Это на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В СТУ объясняют этот факт резким падением объема вывоза за рубеж «кругляка».

«Снижение стоимостного объема экспорта обусловлено снижением поставок необработанных лесоматериалов на 22,3% в физическом и на 23,4% в стоимостном объеме. При этом количество обработанной древесины выросло на 9,9% в физическом и 2,2% в стоимостном объеме», - отметил заместитель начальника СТУ – начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

Между тем, по итогам 2018 года экспорт лесоматериалов из Сибири достиг $2,74 млрд. Это означало превышение результата 2017 года на 2,8%. Объем «кругляка» в прошлом году также сокращался.

Напомним, с начала 2019 года в РФ введены ограничения на экспорт бревен из березы. Они будут действовать в первом полугодии. В марте этого года иркутский губернатор Сергей Левченко предложил установить с 1 января 2020 года запрет на вывоз из страны любого «кругляка».

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Москве состоится крупный российско-китайский бизнес-форум

В Москве состоится крупный российско-китайский бизнес-форум

25 Апреля 2019 г.
Площадка объединит 25 топовых экспертов, более 300 представителей государственной власти и крупного бизнеса
Новости Новосибирска: «ЭкоНива-АПК Холдинг» планирует сразу два комплекса в Новосибирской области

«ЭкоНива-АПК Холдинг» планирует сразу два комплекса в Новосибирской области

25 Апреля 2019 г.
Объем инвестиций в два животноводческих комплекса в Черепановском районе составят 9 млрд рублей
Новости Новосибирска: Главный приз новосибирского этапа Open Innovations Startup Tour отправился на Алтай

Главный приз новосибирского этапа Open Innovations Startup Tour отправился на Алтай

25 Апреля 2019 г.
Лучшим признан проект гильзы для бионического протеза руки
Новости Новосибирска: Генподрядчика строительства новосибирского ЛДС найдут на аукционе

Генподрядчика строительства новосибирского ЛДС найдут на аукционе

24 Апреля 2019 г.
Стартовая цена составляет 5,76 млрд рублей
Новости Новосибирска: Казахстанский МФЦА пригласил новосибирский бизнес к сотрудничеству

Казахстанский МФЦА пригласил новосибирский бизнес к сотрудничеству

24 Апреля 2019 г.
Международный финансовый центр «Астана» впервые представил свои возможности в Сибири
Новости Новосибирска: Сибирская промышленость: рост сохранился, темп снизился

Сибирская промышленость: рост сохранился, темп снизился

23 Апреля 2019 г.
Подведены итоги работы отрасли в первом квартале 2019 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Вступили в силу ограничения на ловлю рыбы в Оби

Вступили в силу ограничения на ловлю рыбы в Оби

24 Апреля 2019 г.
Запреты ввели в связи с приближающимся нерестом
Новости Новосибирска: Созданная в КНР ткань сжимается под воздействием влаги

Созданная в КНР ткань сжимается под воздействием влаги

25 Апреля 2019 г.
Новый материал разработали в университете Нанькай
Новости Новосибирска: Ритейлер «Холидей» покинул топ-10 новосибирских налогоплательщиков

Ритейлер «Холидей» покинул топ-10 новосибирских налогоплательщиков

23 Апреля 2019 г.
В минфине Новосибирской области подвели итоги первого квартала 2019 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356